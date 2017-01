Procurorul sef a DNA a anuntat, luni, intrebata despre acuzatiile lui Sebastian Ghita la adresa sa, ca a sesizat Consiliul Superior al magistraturii cu privire la afirmatiile aparute in spatiul public in ultima luna, pe care le-a catalogat drept "neadevarate, neintemeiate, tendentioase si ridicole", conform News.ro .

"Legat de informatiile care au aparut in spatiul public, in luna decembrie si in ianuarie, am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii, cu privire la anumite afirmatii tendentioase, neadevarate, ridicole. Se vor verifica”, a spus procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dupa discutiile cu ministrul Justitiei, Florin Iordache. Intrebata daca a avut discutii cu Florian Coldea sau cu Traian Basescu despre condamnarea din dosarul ICA, Kovesi a spus: „Am precizat ca am sesizat CSM pentru afirmatii neadevarate”.

Ea a precizat ca in sesizarea pe care a formulat-o sunt indicate afirmatiile neadevarate si emisiunile in care s-au facut. "Nu comentez declaratiile unui inculpat fugar care are mai multe dosare, o parte la DNA, o parte trimise in judecata. Nu doresc sa intru in dialog cu acesta", a mai spus Kovesi. De asemenea, intrebata daca Sebastian Ghita a avut vreo implicare in aducerea in tara a lui Nicolae Popa, Kovesi a spus: „De aceste aspecte s-au ocupat Ministerul Justitiei, Ministerul de Interne, va rog sa intrebati acolo”. Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a deschis, in 4 ianuarie, dosar penal dupa inregistrarea audio prezentata de Sebastian Ghita in care Traian Basescu vorbeste despre informatii pe care le primea din dosare aflate in curs de solutionare.

Procurorii PICCJ s-au autosesizat in acest caz, dupa informatiile publicate in mass-media privind posibile imixtiuni in actul de justitie, in urma inregistrarii care a fost facuta publica de fostul deputat Sebastian Ghita si in care este redat un dialog intre fostul presedinte Traian Basescu si o alta persoana cu care discuta despre informatii pe care le-ar fi primit legat de dosare aflate in curs de solutionare.

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, in 6 ianuarie, ca inregistrarile difuzate de postul de televiziune al fostul deputat Sebastian Ghita sunt prezentate intr-o maniera “destul de tendentioase”, intr-o anumita forma, sugerand procurorilor ceea ce ar trebui sa faca. Augustin Lazar a precizat ca cercetarile in dosarul deschis de PICCJ trebuie sa fie obiective, iar in acesta vor fi audiate mai multe persoane si vor fi ridicate inregistrarile.

Fostul deputat Sebastian Ghita, care de la disparitia sa in urma cu peste doua saptamani a avut mai multe aparitii la postul de televiziune pe care il controleaza, a prezentat, in 3 ianuarie, o inregistrare audio in care Traian Basescu discuta despre dosarul lui Dan Voiculescu, invocand si numele judecatoarei Camelia Bogdan, dar si pe cele ale procurorului sef al DNA Codruta Kovesi si pe al prim-adjunctului SRI Florian Coldea. Intr-o inregistrare anterioara, Ghita afirmase ca Traian Basescu i-a spus ca are inregistrari cu "felul in care a fost planuita inchiderea lui Voiculescu".

Fostul presedinte Traian Basescu a scris pe pagina sa de Facebook ca recunoaste inregistrarile facute publice de Sebastian Ghita, precizand ca sunt din ”discutii private” din ultimele luni ale anului 2016, dar ca acestea au fost editate ”ceea ce este de natura a crea unele confunzii”. Omul de afaceri a mai sustinut ca dosarul Realitatea Media a fost "masluit" si ca Laura Codruta Kovesi l-a contactat "pentru a distruge Realitatea TV, dorind sa foloseasca acest post de televiziune pentru sistem".

Fostul deputat a spus intr-o alta inregistrare ca Nicolae Popa, condamnat in lipsa la 15 ani de inchisoare in legatura cu prabusirea Fondului National de Investitii si care a plecat din tara in 2000, a fost adus in Romania din Indonezia pe banii unei firme din Ploiesti, care a platit 200.000 de euro, "la cererea Laurei Codruta Kovesi si a statului roman".

Intr-un alt material difuzat la Romania TV, Ghita a vorbit despre legaturile sale cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, pe care a sustinut ca a cunoscut-o in sediile SRI si a intrebat-o daca isi mai aduce aminte de o petrecere restransa dintr-o vila din Sinaia, la care aceasta era impreuna cu el si cu Vasile Dincu. Ghita a adus mai multe documente, sustinand ca sunt e-mailuri care ar incrimina-o pe Kovesi.

De asemenea, intr-o inregistrare a lui Sebastian Ghita difuzata in 5 ianuarie, de Romania TV, acesta spunand ca fostul premier Victor Ponta ar fi fost santajat de catre generalul SRI Florian Coldea pentru a o propune pe Laura Codruta Kovesi la conducerea DNA, amenintandu-l ca ii va anula vizita in SUA in apropierea alegerilor prezidentiale, "iar asta il va distruge".

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, in 5 ianuarie, emiterea unui mandat de arestare preventiva in lipsa pentru Sebastian Ghita, inlocuind controlul judiciar pe cautiune, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova. Sebastian Ghita a fost dat din 5 ianuarie in urmarire nationala, iar in 6 ianuarie procurorii DNA au cerut instantei supreme sa emita pe numele fostului deputat un mandat de european de arestare si sa fie dat in urmarire internationala, dupa ce Politia Judeteana Prahova a anuntat ca acesta nu a fost gasit in tara.

Sursa foto: Agerpres Foto