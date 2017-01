Aceasta a fost prima aparitie publica a Laurei Codruta Kovesi de la izbucnirea scandalului Ghita. Ultima aparitie publica a procurorului sef al DNA a fost la inceputul lunii noiembrie, conform News.ro.

"In acest dosar (al lui Sebastian Ghita - n.r.), noi am dispus masura controlului judiciar si am instituit obligatia de a nu parasi tara. Totodata, am dispus efectuarea unei supravegheri operative care dumneavoastra stiti ca se numeste filaj, catre Politia Romana. Toate aceste masuri trebuiau implementate si aduse la indeplinire de catre structurile Ministrului de Interne (...) Raspunsul in acest moment trebuie sa-l dea Ministerul de Interne, cum a reusit sa scape de filaj", a spus procurorul sef al DNA, intrebata despre disparitia lui Sebastian Ghita.

Intrebata daca DNA avea indicii ca Sebastian Ghita urma sa fuga din tara, Kovesi a raspuns: "Noi ne-am luat masuri de precautie, din aceasta perspectiva nu aveam indicii concrete. Este o masura pe care procurorul de caz a dispus o pe baza informatiilor pe care le avea in dosar. Solicitarea pe care am facut-o pentru mandatul european de arestare intra in procedura obisnuita in astfel de situatii".

Sebastian Ghita este disparut din 21 decembrie. Ghita a fost dat joi in urmarire nationala, iar vineri procurorii DNA au cerut instantei supreme sa emita pe numele fostului deputat un mandat de european de arestare si sa fie dat in urmarire internationala, dupa ce Politia Judeteana Prahova a anuntat ca acesta nu a fost gasit in tara.

De la disparitia sa, Romania TV, post de televiziune controlat de Sebastian Ghita, a difuzat mai multe inregistrari cu acesta, care face acuzatii grave la adresa procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi. Astfel, Ghita a sustinut ca dosarul Realitatea Media a fost "masluit" si ca Laura Codruta Kovesi l-a contactat "pentru a distruge Realitatea TV, dorind sa foloseasca acest post de televiziune pentru sistem" sau ca Nicolae Popa, condamnat in lipsa la 15 ani de inchisoare in legatura cu prabusirea Fondului National de Investitii si care a plecat din tara in 2000, a fost adus in Romania din Indonezia pe banii unei firme din Ploiesti, care a platit 200.000 de euro, "la cererea Laurei Codruta Kovesi si a statului roman".

Ghita a vorbit si despre legaturile sale cu sefa DNA, pe care a sustinut ca a cunoscut-o in sediile SRI si a intrebat-o daca isi mai aduce aminte de o petrecere restransa dintr-o vila din Sinaia, la care aceasta era impreuna cu el si cu Vasile Dincu. Ghita a adus mai multe documente, sustinand ca sunt e-mailuri care ar incrimina-o pe Kovesi.

Sursa foto: Agerpres Foto