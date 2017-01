Procurorul-sef al DNA, Codruta Kovesi, a declarat luni, raspunzand unei intrebari privind denuntul facut anul trecut de fosta nora a lui Virgil Magureanu care vizeaza mai multe persoane, printre care si fostul prefect al judetului Teleorman Carmen Dan, in prezent ministru de Interne, ca a fost inceputa urmarirea penala in rem, nicio persoana neavand in prezent calitatea de suspect sau inculpat in acest dosar.

"A fost inregistrat ca dosar penal, s-a inceput urmarirea penala in rem, adica fata de fapte, in prezent nu are calitatea de suspect sau de inculpat in acest dosar nicio persoana”, a spus Laura Codruta Kovesi, intrebata, la iesirea de la Ministerul Justitiei, ce s-a intamplat cu denuntul din martie 2016 al Alinei Petre, fosta nora a fostului director al SRI Virgil Magureanu, care spunea ca a adus acuzatii mai multor persoane, printre care si fostul prefect de Teleorman Carmen Daniela Dan, noul ministru al Afacerilor Interne, conform News.ro.

In 14 martie 2016, Alina Petre a fost la DNA si a facut, alaturi de omul de afaceri Florin Mihai Ghiulbenghian, mai multe denunturi care ii vizeaza pe fostul ei socru, Virgil Magureanu, Carmen Daniela Dan, in calitate de prefect al judetului Teleorman, Crin Antonescu, in calitate de fost presedinte interimar al Romaniei, eurodeputat Adina Valean, sotia lui Crin Antonescu, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, oamenii de afaceri Elan Schwartzenberg si Dragos Dobrescu, Vasile Cimpoeru, primarul orasului Bragadiru, si magistratii Gheorghe Mihai, prim-procuror al Parchetului Tribunalului Ilfov, si Elena Brandusa Gheorghe, judecator la Tribunalul Bucuresti.

In 16 martie 2016, Alina Petre a depus alte denunturi, atat la DNA central, cat si la DNA Ploiesti. In aceeasi zi a mers la Sectia 3 de Politie din Bucuresti, unde a depus probe pentru a dovedi ca a fost amenintata de persoane implicate in dosarul Romprest. Pe 24 martie, Petre si Ghiulbenghian au depus noi denunturi la DNA, vizandu-i pe Traian Basescu, fostul sef al DNA, Daniel Morar, fostul consilier prezidential Daniel Moldoveanu si doi procurori DNA

"Am o problema de constiinta civica, pentru ca am participat si am fost martor ocular la niste evenimente, fapte. Eu am suspiciunea ca ar constitui fapte de coruptie. (...) Fals in declaratiile de avere, uz de fals, declaratii false in inscrisuri private, trafic de influenta, atat la Chiliman, cat si Oprescu”, a spus pe 14 martie Alina Petre, precizand ca a facut denunturi privind fapte petrecute in decursul a zece ani.

Intrebata de jurnalisti daca detine probe pentru acuzatiile pe care le face, Alina Petre a spus: "Sunt acte obtinute, inscrisuri”. Fosta nora a lui Virgil Magureanu a depus si in octombrie 2015 mai multe plangeri la Directia Nationala Anticoruptie, in calitate de parte vatamata. Ea arata atunci ca este vorba despre acuzatii de coruptie, in conditiile in care domnul Virgil Magureanu si familia" i-au afectat "toate interesele".

In 29 martie, Alina Petre a fost audiata la DNA, in cazul denunturilor pe care le-a facut, ea declarand atunci ca a oferit detalii noi. "Eu am spus tot ceea ce stiu eu, nu caut sa intaresc ceva anume. Nu am nevoie de sustinatori. Eu stiu ceea ce spun si nu ma joc cu aceasta institutie. Nu pot risca sa fiu pusa sub acuzatii de tainuire sau de complicitate si nu vreau sa risc pentru ce au facut ei, de aceea fac aceste denunturi”, spunea atunci Alina Petre, la iesirea de la DNA.

