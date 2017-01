Chestionat ce este cu acea suma de bani disparuta din buget, Viorel Stefan a spus ca, “fata de proiectia initiala, upgradata prin cele doua rectificari bugetare, cea din august si cea din noiembrie, pe executie se constata nerealizarea a 10 miliarde de lei la pozitia de venituri”, conform News.ro.

“Sigur, chestiunea e foarte serioasa dar, pe de alta parte, imbraca un caracter tehnic. De aceea, cred ca examinarea in cadrul comisiilor de specialitate odata cu pronuntarea asupra celor doua ordonante de rectificare bugetara din cursul anului 2016, in conditiile in care comisiile de specialitate pot beneficia si de asistenta Curtii de conturi - e necesar un audit al Curtii de Conturi, pentru a verifica conditiile in care s-au facut aceste rectificari - conditiile de legalitate, de oportunitate. Deci, in acest conditii, probabil vom avea o concluzie bine conturata dupa examinarea in cadrul sedintelor reunite ale celor doua comisii. Azi, birourile reunite vor sesiza comisiile in acest sens”, a completat ministrul de Finante.

Intrebat in continuare daca lipsa acestei sume din buget va incurca programul de guvernare al PSD, Viorel Stefan a spus ca ar fi fost de dorit ca in 2016 sa se utilizeze mai multe fonduri europene. “Cu siguranta, daca anul 2016 ar fi fost un succes in legatura cu atragerea de fonduri europene, in economia romaneasca ar fi intrat mai multi bani si efectele s-ar fi transmis asupra evolutiilor din 2017. Neintamplandu-se acest lucru, este o problema care vizeaza evolutiile din 2017, inclusiv proiectia bugetului, executia bugetului pe acest an. Ar fi fost de dorit ca 2016 sa fi fost un an in care sa incasam mai multe fonduri europene. Marea nerealizare se explica prin neatragerea de fonduri europene. Noi cu siguranta gasim solutii de a ne respecta la virgula angajamentele din programul de guvernare”, a raspuns social-democratul.

Chestionat daca exista ”un iz penal” in aceasta chestiune, Viorel Stefan a spus ca nu da un raspuns inainte de auditul Curtii de Conturi. “Ma fortati la un raspuns pe care nu-l dau inainte de auditul Curtii de conturi. Dar, cu siguranta, imi pun un mare semn de intrebare asupra profesionalismului si asupra caracterului tehnocrat al modului in care s-a facut guvernarea din 2016. Mai degraba sunt tentat sa spun ca a fost un caracter politicianist. (...) E prima data cand se intampla ca veniturile bugetare sa cada atat de mult. O cifra preliminata ne duce la 29,2 % din PIB cadere de la 32%, am avut si 33%. Surpriza mare din faptul ca un altfel de rezultat a putut sa fie lasat mostenire de un guvern tehnocrat”, a subliniat ministrul.

Viorel Stefan a tinut sa precizeze ca el nu a pronuntat cuvantul” gaura”, afirmand doar ca “a fost o proiectie nerealista, o supraestimare a veniturilor bugetare din ratiuni politicianiste, ceea ce e greu de explicat cum a putut un guvern tehnocrat sa aiba un astfel de comportament”. “De aici, mai departe va veni Curtea de Conturi si va identifica elementele de nelegalitate, de oportunitate, de comportament de bun gospodar al Guvernului”, a conchis Viorel Stefan.

Comisiile de buget-finante ale Camerei Deputatilor si Senatului vor face o ancheta asupra procedurii si veridicitatii datelor care au stat la baza celor doua rectificari bugetare pozitive ale Guvernului Ciolos, a anuntat, luni seara, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. “Maine vom avea un Birou Permanent reunit pentru a repartiza la Comisiile de buget-finante din Camera si Senat cele doua ordonante de rectificare bugetara din anul 2016, cea din august si cea din 23 noiembrie. Pentru ca pana astazi aceste ordonante nu fusesera repartizate la Comisiile de specialitate. O sa le cerem Comisiilor de specialitate buget-finante, inainte de a intocmi raportul, sa se constituite in comisii de ancheta si sa faca o ancheta asupra procedurii si asupra veridicitatii datelor care au stat la baza celor doua rectificari pozitive”, a precizat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a prezentat cifre care ar demonstra ca exista o "gaura" la buget de 10 miliarde lei. Initial, Liviu Dragnea spunea ca va fi initiata o comisie parlamentara de ancheta pe acest subiect.

Sursa foto: Dreamstime.com