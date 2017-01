"Este vorba despre 211 posturi vacante, dintre care 124 de directori generali si 87 de adjuncti, care au fost ocupate prin redistribuire in interesul invatamantului, in 9 ianuarie prin Ordinului Ministrului Educatiei", a precizat Lixandru. In capitala au fost scoase la concurs 632 de posturi dintre care 419 de director general si 213 de adjuncti. Dupa concurs au fost ocupate 295 de posturi de director general si 126 de adjuncti, a explicat inspectorul general scolar, conform News.ro.

Florian Lixandru a precizat ca el intentiona sa semneze numirea in functie a noilor directori de scoli incepand cu 5 februarie 2017, dupa incheierea, in bune conditii, a primului semestru din acest an scolar, dar, pentru ca a fost publicat in Monitorul Oficial ordinul de ministru, a dispus ca directorii sa-si preia functiile incepand cu 9 ianuarie. Fostul ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a spus, marti, ca primeste semnale ca sunt directori noi de scoli asupra carora in aceste zile se fac presiuni pentru a renunta la post, astfel incat sa poata fi numiti cei de dinaintea lor.

"Se vorbeste despre un numar de peste 650 de posturi de director si director adjunct care ar fi ramase neocupate in urma concursului si care, spun cei de la Educatie, ar trebui sa fie atribuite acelorasi persoane aflate in functie. Sa ramanem fideli adevarului si sa spunem ca nimeni nu vorbeste astazi de posturile ramase neocupate pentru ca inspectorii scolari generali de la Bucuresti si Bacau (am aflat zilele acestea) au incalcat cu buna stiinta metodologia si au refuzat sa numeasca directorii, in asteptarea schimbarii de la partid. Nimeni nu vorbeste ca cele peste 650 de situatii unde ar fi nevoie de numirea acelorasi persoane sunt, de fapt, cu putin peste 350, daca scadem cele doua judete unde inspectorii au asteptat schimbarea de la partid si nu au consultat consiliile profesorale pentru noi directori. Poate ca situatia de facto ar arata un numar mult redus al exceptiilor invocate, daca ar fi existat o preocupare reala pentru respectarea regulilor la nivelul judetelor", a scris fostul ministru al Educatiei pe Facebook.

La nivel national, cele 2.346 de posturi de director si cele de 1.136 de director adjunct ramase vacante in urma concursului vor fi ocupate temporar, pentru cateva luni, de persoane detasate in interesul invatamantului, iar pana la data de 14 august 2017 va fi organizat un nou concurs, a anuntat, luni, Ministerul Educatiei Nationale.

