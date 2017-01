In raspunsul transmis deputatului liberal-democrat Grigore Cobzac, Curtea Constitutionala arata ca sesizarea a fost depusa cu incalcarea competentei stabilite expres de Legea cetateniei Republicii Moldova. Astfel, Curtea a indicat ca articolul 41 din Legea cetateniei Republicii Moldova prevede explicit procedura de contestare a decretelor presedintelui Republicii Moldova in problemele cetateniei: "Decretul presedintelui Republicii Moldova in problema cetateniei poate fi atacat in Curtea Suprema de Justitie in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare", conform News.ro.

Prin urmare, legalitatea retragerii cetateniei lui Traian Basescu este de competenta exclusiva a instantelor judecatoresti, mai arata sursa citata. In 3 ianuarie, presedintele Republicii Moldova Igor Dodon a semnat decretul prin care i-a retras cetatenia moldoveneasca lui Traian Basescu. Fostul presedinte roman a reactionat spunand ca decizia lui Igor Dodon este una politica si a precizat ca urmeaza sa se consulte cu avocatii sai, pentru a decide ce va face in continuare. Deputatul liberal-democrat din Republica Moldova Grigore Cobzac a contestat la Curtea Constitutionala de la Chisinau acest decret al presedintelui Igor Dodon.

Ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti, Mihai Gribincea, a declarat, luni, intr-o emisiune la Digi 24, ca disputa din jurul cetateniei lui Traian Basescu nu poate zdruncina ansamblul relatiei bilaterale dintre cele doua tari, dar estima, pe baza celor spuse de unii experti, ca decretul semnat de presedintele Igor Dodon ar putea fi declarat neconstitutional.

”Din 2014, Romania este principalul partener comercial al Republicii Moldova - 24,8% din exporturi vin spre Romania, 13% din importuri vin din Romania. Deci avem niste relatii politice, dar si la nivel de societate foarte intense, care nu cred ca pot fi influentate foarte mult de acest decret. Cu atat mai mult ca, dupa cum ati mentionat si dumneavoastra, unul dintre parlamentarii din Republica Molodva a sesizat Curtea Constitutionala cu privire la acest decret de retragere a cetateniei. Nu vreau sa anticipez rezultatul, dar expertii in domeniu spun ca sansele ca acest decret sa fie considerat anticonstitutional sunt foarte mari”, a declarat ambasadorul Mihai Gribincea.

Marti, Igor Dodon a anuntat ca va cere Guvernului de la Chisinau revocarea ambasadorului in Romania, Mihai Gribincea. ”Sunt surprins ca descopar ca unii ambasadori au devenit avocati ai unor politicieni din tara de resedinta si au cam uitat carui stat servesc”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

Sursa foto: Agerpres Foto