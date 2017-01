“In 2016, Formularul 088 a fost cosmarul oamenilor de afaceri. O povara birocratica, din cauza careia mii de firme romanesti au fost blocate abuziv! Dealtfel, este prima data, in ultimii 8 ani, cand numarul de firme inchise a fost mai mare decat cel al firmelor infiintate. Am spus, in Programul de guvernare, ca masurile de simplificare si debirocratizare constituie o prioritate pentru noi. Am si dovedit acest lucru, eliminand cele 102taxe nefiscale”, a scris liderul social-democratilor.