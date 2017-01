Fostul prim-ministru Dacian Ciolos a declarat, miercuri, la RFI, ca acuzatiile la adresa fostului guvern legate de existenta unei ”gauri” in buget sunt nejustificate, Ciolos precizanda ca Ministerul de Finante are toate datele pentru a lamuri aceasta chestiunie, insa ”este mai simplu sa dai vina pe tehnocrati”.

Dacian Ciolos sustine ca ancheta parlamentara legata de rectificarile bugetare ale cabinetului pe care le-a condus "face parte din aceeasi categorie populista, pentru ca daca cei care au initiat aceasta comisie chiar voiau sa stie cum stau lucrurile, era simplu, puteau sa intrebe la Ministerul de Finante, unde sunt toate aceste date si toate aceste elemente, care sa ajute sa inteleaga subiectul respectiv. Sunt chestiuni legate de tehnica bugetara, nu e nici o noutate ce s-a intamplat anul acesta in buget si tocmai de asta eu sper ca daca chiar se vrea o analiza, ea sa se faca pe ultimii zece ani, sa vedem cum au stat lucrurile pe ultimii zece ani intre venituri prognozate la buget si venituri realizate”, conform News.ro.

Ciolos a aratat ca lipsa unor bani la buget nu ar fi avut cum sa nu se regaseasca in deficitul bugetar. ”S-a vorbit la inceput si vad ca acum nu se mai dezvolta ideea asta, cred ca lucrurile s-au lamurit, de o «gaura» lasata in buget. N-avea cum sa existe aceasta gaura sau acesti bani lipsa, fara ca asta sa se traduca in deficitul bugetar. Noi am stabilit, am prognozat la inceput un deficit bugetar de sub 3%, 2,8% a fost tinta noastra si deficitul realizat a fost de 2,6%, deci nu numai ca nu s-a lasat o gaura in buget, dar chiar deficitul a fost sub cel prognozat, in conditiile in care la sfarsitul anului, asa cum se intampla in general cu bugetele, s-au facut mai multe plati, inclusiv am platit toate restantele de restituire a TVA-ului pe anul trecut, pe care nu le-am lasat pe bugetul anului acesta”, a spus fostul prim-ministru.

El a precizat ca au existat estimari mai mari in legatura cu fondurile europene care urmau sa fie primite de Romania, insa acestea nu s-au indeplinit in totalitate intrucat nu existau proiecte suficiente facute in annii precedenti pentru ca platile sa fie facute de catre Uniunea Europeana.

”Au fost niste estimari mai mari pentru fonduri europene, insa nu aveam cum sa platim mai mult pe fonduri europene decat am platit, atata timp cat n-au fost proiecte pregatite. Deci ca noi sa fi platit proiecte europene din buget si apoi sa recuperam banii de la Comisia Europeana, deci sa facem cheltuiala, pe de o parte, platind facturile pe fonduri europene si apoi sa recuperam banii de pe cheltuiala respectiva de la CE si sa-i punem pe partea de venituri, pentru a compensa cheltuiala facuta, deci aici, vedeti, sunt lucruri legate, veniturile cu cheltuielile, dar asta ar fi presupus ca noi sa avem deja proiecte pregatite in 2014, 2015, ca ele sa poata fi implementate in 2016 si sa putem face aceste plati. Acest lucru nu s-a intamplat. Noi am platit anul trecut din fonduri europene peste sapte miliarde de euro, dar nu atat cat au fost estimati", a afirmat Ciolos.

El considera ca scandalul legat de incasarile bugetare a fost creat pentru a deturna atentia de la promisiunile facute in campania electorala. ”Sunt aspecte legate de tehnica bugetara, care nu sunt explicate, ci sunt speculate anumite lucruri, lasand sa se inteleaga mesaje eronate, dar in interesul unora, care au facut promisiuni in campania electorala si probabil ca acum isi pun problema cum o sa le realizeze si atunci e mai simplu, decat ceea ce s-a facut si in cursul lui 2016, sa dai vina pe tehnocrati", a conchis Dacian Ciolos.

Sursa foto: Agerpres Foto