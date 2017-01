Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a discutat, "pe scurt", cu premierul Sorin Grindeanu despre sumele nerealizate la buget in 2016 si a precizat ca explicatiile suplimentare trebuie date de specialisti si de cei care au guvernat in 2016, adaugand, in privinta anchetei parlamentare, ca trebuie "sa o luam incet" cu astfel de demersuri.

Intrebat daca subiectul incasarilor la buget in 2016 a fost discutat in intalnirea cu Sorin Grindeanu si cu ministrul de Finante, Iohannis a spus ca s-a discutat "foarte pe scurt", conform News.ro.

"Din motive pe care nu le cunosc, s-a vehiculat initial sintagma de «gaura la buget», ceea ce nici nu poate fi vorba. Este vorba de o suma care nu s-a realizat pur si simplu la incasari, din motive pe care vor trebui sa le explice altii, nu eu, cei care au guvernat, dar cert e ca nu a plecat nimeni cu banii acasa", a spus el.

In privinta anchetei parlamentare, Iohannis a spus ca discutia nu trebuie purtata prin "contre politice". "Cred ca este bine sa o luam incet cu aceste anchetari din partea Parlamentului. Cred ca ar fi foarte bine ca cei care se pricep la aceste chestiuni sa faca o analiza foarte serioasa si sa nu se duca discutia la nivel de contre politice", a precizat el.

Klaus Iohannis a adaugat ca a discutat cu Dacian Ciolos despre previziunile bugetare, insa nu in detaliu, pentru ca presedintele are foarte putine atributii in domeniu. Presedintele a afirmat ca in actuala etapa este important sa se lucreze "foarte serios" la bugetul pe 2017 si a oferit Guvernului sprijin "la nivel de expert".

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti seara, la Antena 3, ca saptamana viitoare, luni, va avea loc sedinta plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului in care se va vota constituirea comisiei de ancheta a guvernului Ciolos, in cadrul careia va trebui sa se afle de ce s-a incasat "cu mai putin de 10 miliarde la bugetul tarii".

Birourile Permanente reunite au aprobat, marti, solicitarea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, privind efectuarea unei anchete a Comisiilor de buget-finante ale Camerei Deputatilor si Senatului prin care sa fie verificare conditiile in care s-a realizat rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat din august si noiembrie 2016 de catre Guvernul Ciolos, a anuntat marti secretarul Camerei Marcel Ciolacu.

Comisiile de buget-finante ale Camerei Deputatilor si Senatului vor face o ancheta asupra procedurii si veridicitatii datelor care au stat la baza celor doua rectificari bugetare pozitive ale Guvernului Ciolos, a anuntat, luni seara, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.

“Maine vom avea un Birou Permanent reunit pentru a repartiza la Comisiile de buget-finante din Camera si Senat cele doua ordonante de rectificare bugetara din anul 2016, cea din august si cea din 23 noiembrie. Pentru ca pana astazi aceste ordonante nu fusesera repartizate la Comisiile de specialitate. O sa le cerem Comisiilor de specialitate buget-finante, inainte de a intocmi raportul, sa se constituite in comisii de ancheta si sa faca o ancheta asupra procedurii si asupra veridicitatii datelor care au stat la baza celor doua rectificari pozitive”, a precizat Liviu Dragnea. Liderul PSD a prezentat cifre care ar demonstra ca exista o "gaura" la buget de 10 miliarde lei.

Ministrul de Finante, Viorel Stefan, a declarat, marti, la Parlament, ca el nu a pronuntat cuvantul ”gaura” la buget, fiind doar “o proiectie nerealista, o supraestimare a veniturilor bugetare din ratiuni politicianiste”, iar Curtea de Conturi va trebui sa identifice “elementele de nelegalitate, de oportunitate, de comportament de bun gospodar” al Guvernului Ciolos.

