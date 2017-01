Seful statului a afirmat ca discutia cu Sorin Grindeanu si cu ministrul Finantelor a fost "aplicata", fiind analizate primele masuri luate de Executiv, conform News.ro.

"Dupa parerea mea, si asta am subliniat in cursul intalnirii, este foarte important sa avem pentru 2017 un buget sustenabil, un buget solid, care tine cont de cateva date foarte importante, cum ar fi, de exemplu, sa ne incadram intr-un deficit de sub 3%, sa avem o alocare de 2% pentru Aparare si asa mai departe. Avem promisiuni ca aceste lucruri vor fi realizate", a spus el.