Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat joi, pe Facebook, ca saluta decizia Curtii Constitutionale privind Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara, afimand ca hotararea judecatorilor CCR demonstreaza faptul ca PNL “intelege sa blocheze orice proiect benefic romanilor in numele unui razboi politic”.

“Salut decizia de astazi a Curtii Constitutionale! Inca o data, se demonstreaza faptul ca PNL intelege sa blocheze orice proiect benefic romanilor in numele unui razboi politic generat tot de ei”, a precizat presedintele PSD, conform News.ro.

Liviu Dragnea i-a invitat pe liberali ca construiasca impreuna “o viata mai buna” pentru romani si sa nu blocheze Romania. “Ii rog sa inteleaga ca s-a incheiat campania electorala. Ii invit sa construim impreuna o viata mai buna pentru romani si nu sa blocam Romania!”, a conchis liderul social-democratilor.

Judecatorii CCR au decis, joi, cu unanimitate de voturi, ca legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara este constitutionala, presedintele Curtii, Valer Dorneanu, argumentand ca obiectia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece nu se incalca principiul separatiei puterilor, iar din cuprinsul legii nu rezulta ca Executivul ar intentiona sa dea ordonante in domeniul legilor organice. Curtea Constitutionala a respins astfel sesizarea PNL, USR si PMP impotriva legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in perioada vacantei parlamentare.

Sursa foto: Agerpres Foto