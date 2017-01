Ministerul Finantelor va demara, incepand de vineri, discutii cu ordonatorii de credite in legatura cu limitele de cheltuieli, a declarat vineri, la inceputul sedintei de Guvern, Viorel Stefan, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a avertizat recent asupra dificultatii respectarii de catre Guvern a unui deficit bugetar de 3% din produsul intern brut (PIB) in acest an.

Iohannis a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Sorin Grindeanu, ca "nu va fi deloc usor" ca Guvernul sa vina cu un buget sustenabil, cu deficit de sub 3% din PIB si cu respectarea tuturor angajamentelor, avand in vedere masurile deja luate. Presedintele a avertizat ca este problema Guvernului sa aiba solutii pentru ca deficitul sa ramana in limitele stabilite, conform News.ro.

Viorel Stefan a anuntat deja data demararii discutii privind bugetul pe 2017. ”In legatura cu discutiile cu ordonatorii de credite, in seara aceasta vom comunica tuturor colegilor programul de discutii, incepand cu ora 9 maine dimineata. Continuam sambata, duminica, pana terminam toate discutiile cu fiecare ordonator, astfel incat duminica dupa-masa – duminica seara sa avem o imagine destul de clara in legatura cu limitele de cheltuieli”, a afirmat Stefan.

Vicepremierul Daniel Constantin a declarat recent, la Digi 24, ca bugetul pe 2017 va fi aprobat pana la finalul lunii ianuarie, iar acesta cuprinde un deficit de maximum 3%, cu toate masurile propuse de PSD-ALDE, dar nu a exclus ca pe viitor tinta sa fie renegociata cu UE, promitand doar ca anul acesta deficitul nu va fi depasit.

Programul de guvernare al PSD, un document de 173 de pagini consultat de News.ro, estimeaza ca economia romaneasca va creste cu 5,5%, in medie, in urmatorii patru ani, ritm mult mai mare decat cel anticipat de analistii economici, pe baza cresterii salariilor bugetarilor, a cresterii investitiilor publice si a reducerii taxelor. In programul detaliat al PSD, partidul se angajeaza sa respecte plafoanele valabile la nivelul Uniunii Europene, mentinand deficitul bugetar sub pragul de 3% din PIB pana in 2020 si datoria publica in limitele actuale.

