Premierul Sorin Grindeanu a declarat, joi, la inceputul sedintei de guvern, ca vor fi desfiintate comisiile de specialitate din casele de sanatate, astfel ca persoanele care sufera de afectiuni grave precum cele oncologice, cardiovasculare, boli rare etc. vor avea acces mai rapid la medicamente gratuite si compensate, pacientii urmand sa beneficieze de acestea in baza prescriptiei medicului specialist, fara a mai fi nevoie si de aprobarea comisiilor de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Casele de Asigurari de Sanatate de la nivel local.

”O hotarare de Guvern care face dreptate, pana la urma. Pe scurt desfiinteaza acele comisii de specialitate care hotarau aprobarea sau nu a anumitor dosare”, a declarat premierul Sorin Grindeanu, conform News.ro.

La randul sau, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a afirmat ca, prin aceasta hotarare, sunt eliminate comisiile de experti de la nivelul caselor de asigurarii judetene si de la nivelul CNAS. ”Acest demers va duce la cresterea accesului pacientului la medicamente inca din momentul diagnosticarii. Aceasta masura este prevazuta in planul de guvernare pentru care am fost alesi. Medicul curant va putea prescrie direct medicamentele, conform protocoalelor terapeutice. Facem precizarea ca, pana la intrarea in vigoare a HG, care se va face incepand cu data de 1 martie, comisiile vor solutiona toate dosarele care se gasesc pe ordinea de zi, in asa fel incat incepand cu 1 martie sa putem sa intram pe prescriptie directa”, a afirmat Bodog.

Potrivit notei de fundamentare a HG, prescrierea medicamentelor se va face de catre medicul specialist, potrivit protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului Sanatatii si al presedintelui CNAS 1301/500/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, pacientii beneficiaza de prescriptie medicala la momentul diagnosticarii, cu incadrarea in criteriile de eligibilitate potrivit protocoalelor terapeutice, asigurandu-se astfel accesul mai rapid la medicamentele necesare.

La nivelul caselor de sanatate judetene si al CNAS erau comisii de experti care aprobau tratamentul in cazul a 106 Denumiri Comerciale Internationale (DCI) si se elimina obligativitatea aprobarii medicamentelor de aceste comisii de experti. In prezent, la nivelul CNAS comisii de experti aproba un numar de 70 de DCI-uri unice pentru urmatoarele arii terapeutice: afectiuni oncologice, boli rare (ex. hemofilie, scleroza multipla, scleroza tuberoasa etc), afectiuni reumatice, tratamentul hepatitei cronice de tip B si C, tratamentul infertilitatii, obezitate. La nivelul caselor de asigurari de sanatate, comisiile la nivel local aproba 36 de DCI-uri unice pentru urmatoarele arii terapeutice: afectiuni cardiovasculare, tratamentul substitutiv al afectiunilor oncologice, boala Parkinson, ADHD, diabet zaharat, tulburari de crestere la copii, scleroza multipla, epilepsie.

Actul normativ aprobat de Guvern va intra in vigoare incepand cu 1 martie 2017.

Sursa foto: Facebook personal