Ea a precizat ca discutia presedintelui cu generalul Florian Coldea a avut loc joi.

"Confirm ca presedintele l-a chemat la Palatul Cotroceni pe Florian Coldea si a existat o discutie cu acesta. Alte comentarii despre continutul discutiei nu voi face", a spus purtatorul de cuvant al presedintelui Iohannis.

Intrebata daca Iohannis a cerut informatii de la MAI sau de la alte institutii cu privire la situatia lui Sebastian Ghita, cel care a provocat cazul Coldea in urma dezvaluirilor facute, Dobrovolschi a precizat ca presedintele este "foarte informat" in privinta "subiectelor sensibile". "Ca de fiecare data cand vorbim despre existenta unor informatii, pot sa declar deschis faptul ca presedintele Romaniei este foarte informat. De fiecare data cand sunt subiecte sensibile, detine cele mai multe informatii si cele mai bune informatii", a spu ea, precizand insa ca nu comenteaza cazul specific.

Serviciul Roman de Informatii (SRI) a anuntat, joi, ca desfasoara o ancheta in urma dezvaluirilor facute de fostul deputat Sebastian Ghita, iar, pana la finalizarea verificarilor, generalul-locotenent Florian Coldea este pus la dispozitia directorului SRI, care ii va prelua, de altfel, si atributiile. Conform sursei citate, sunt analizate toate circumstantele prezentate public, precum si documentele puse la dispozitie de general-locotenent Florian Coldea.

Numele lui Florian Coldea a fost vehiculat de mai multi oameni politici in legatura cu diverse numiri in functie sau cu actiuni ale justitiei. Printre cei care l-au invocat pe Coldea s-au numarat Elena Udrea, Traian Basescu si, recent, Sebastian Ghita, care l-a mentionat in fiecare dintre cele sapte aparitii ale sale la televiziunea pe care o controleaza. Cea mai recenta a fost miercuri seara, cand Sebastian Ghita, disparut din 21 decembrie, a relatat despre concedii petrecute cu acesta, in Seychelles, in 2010, si in 2012 in Toscana, unde ar fi fost si Vasile Dancu. Sebastian Ghita a prezentat si o fotografie in care a sustinut ca se afla sotia sa si sotia lui Coldea, la Disneyland.

Sursa foto: Agerpres Foto