"Sustin acest proiect. De cateva luni de zile, domnul consilier general, Tudor Ionescu, mi-a prezentat proiectul si am fost de acord cu el. Lucrurile s-au precipitat acum, avand in vedere evenimentul total neplacut si tragic de ieri, cand a avut loc incendiul de la adapostul din Petricani. Lucrurile trebuie sa intre in linie dreapta. De cateva luni de zile analizam proiectul domnului consilier general si il sustinem cu totii. Il vom promova in prima sedinta de Consiliu, care va avea loc in ultima saptamana din luna ianuarie”, a declarat, vineri, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, aflata in vizita la adapostul de caini de la Bragadiru, conform News.ro.

Consilierul general din partea PSD Tudor Ionescu a precizat ca proiectul face parte din "Strategia pentru protectia animalelor din Municipiul Bucuresti”, care cuprinde doua componente: una ce trateaza problema animalelor fara stapan, avand in vedere sterilizarea lor si preventia abandonului, si cealalta care trateaza partea de educatie.

Tudor Ionescu a spus ca adaposturile de animale ar trebui transformate in centre de adoptii, unde oamenii care vor sa adopte caini sa poata interactiona cu ei. "Aceste adaposturi ar trebui transformate in centre de adoptii, unde sa putem sa venim in weekend sa ne plimbam cu familia, sa interactionam cu animalele”, a spus Tudor Ionescu.

Consilierul a precizat ca, prin aceasta strategie se va infiinta un sistem de tip SMURD pentru animale, Serviciu Municipal de Urgenta si Resuscitare Veterinara – SMURV, cu clinici mobile care sa poata interveni in cazul animalelor ranite.

"(...) Infiintarea unui Serviciul Municipal de Urgenta si Resuscitare Veterinara – SMURV pentru animale, cu clinici mobile care sa poata interveni rapid peste tot prin Bucuresti, pentru ca sunt animale care sunt lovite si la care nu se poate ajunge imediat sau care nu pot fi transportate imediat. Proiectul mai cuprinde o politie a animalelor, care sa ia masuri in cazul abandonului, pentru ca nu este normal sa abandonam pur si simplu pe strada niste animale”, a mai spus consilierul.

De asemenea, potrivit lui Tudor Ionescu, strategia mai cuprinde si un centru educational, unde copiii sa poata interactiona cu animalele. "Desigur, strategia mai are si un centru educational care sa fie, poate, in periferia Bucurestiului, unde sa putem sa mergem cu copiii sa experimenteze interactiunea cu animale intr-un mediu controlat”, a spus Ionescu.

