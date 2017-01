“In privinta faptului ca la Circul de stat Bucuresti am demis managerul in urma incendiului in care au murit 11 animale si puteau sa moara si oameni, nu imi retrag decizia, in ciuda tuturor presiunilor si amenintarilor primite din partea domnului director si a sustinatorilor sai. Nu reactionez pozitiv atunci cand sunt amenintata, hartuita, cand primesc mesaje noaptea, atat de la director, cat si de la sustinatori. Nu a fost in stare sa asigure conditii minime decente pentru ingrijitori si animale. Ce trebuie sa se mai intample ca acel om sa inteleaga ca nu mai poate continua. Nimeni nu s-a nascut si nu a mostenit acele functii de la familiile lor. Ma gandesc serios sa fac plangere la politie pe baza hartuirii la care am fost supusa”, a declarat, luni, Gabriela Firea, conform News.ro.

Primarul a precizat ca Victor Coman “nu a facut nimic” ca sa asigure un loc potrivit pentru acele animale. “Nu a facut nimic (directorul Circului Globus, n.r.). I-am demonstrat ca, in doua zile, am gasit deja locatii pentru o parte din animale si astazi ma intalnesc cu un ONG cu reputatie, care ne va sprijini gratis pentru a gasi locuri si pentru celelalte animale pensionare. Acum ameninta pe toate cararile si ma persecuta pentru a-l pune din nou director. Cred ca este un caz patologic. Voi propune ca toti managerii sa dea un test psihologic pentru a ocupa aceste functii. Este incredibil sa fii un om echilibrat psihic si sa ai astfel de reactii”, a mai spus Firea.

Primarul general a precizat ca va fi organizata o conferinta de presa pe tema demiterilor din ultima vreme, de la Circul Globus, Spitalul Colentina si RATB. Reprezentantii municipalitatii au precizat ca activitatea Circului Globus va continua, iar angajatii nu vor fi afectati de demiterea lui Victor Coman.

Angajatii Circului Globus protesteaza, luni, la sediul din Parcul Circului, fata de demiterea directorului Victor Coman de catre primarul general al Capitalei Gabriela Firea, dupa incendiul de la adapostul in care erau tinute mai multe animale. Acestia il sustin pe Victor Coman si spun ca nu i se poate imputa izbucnirea incendiului de la adapostul in care erau tinute unele animale ale circului, acesta nefiind un motiv de a fi demis.

In opinia angajatilor care s-au adunat la Circul Globus sa protesteze, o eventuala decizie de demitere a directorului putea fi luata doar daca, in urma unor verificari, erau descoperite nereguli in conducere. Unsprezece animale, intre care doi tigri, au murit in urma incendiului din 12 ianuarie, de la un adapost al Circului Globus, pompierii reusind sa salveze alte peste 20 de animale, intre care tigri, camile si ponei.

Primarul Capitalei a anuntat, in 13 ianuarie, ca l-a demis pe managerul Circului Globus, Victor Coman, pentru ca el trebuia sa asigure adaposturi corespunzatoare animalelor care au murit in incendiu. "In ceea ce priveste incidentul de ieri si faptul ca au murit acele animale intr-un incendiu, nu putem sa imputam 100 la suta unei persoane ca a izbucnit un incendiu, se poate intampla oriunde. Dar orice manager de institutie trebuie sa inteleaga faptul ca, dincolo de activitatea de creatie, are in subordine si in responsabilitate si activitatea de organizare si de manageriere a institutiei pe care o reprezinta. Prin urmare, domnul manager de la Circul Globus a fost demis astazi (vineri, n.r.) din cauza faptului ca ieri am avut o situatie foarte grea in legatura cu cateva animale chiar daca nu mai erau in spectacolul circului, erau animale pensionate. Trebuia sa beneficieze de grija conducerii Circului de stat si sa aiba adaposturi corespunzatoare", a spus Gabriela Firea.

