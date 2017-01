Aceleasi surse au precizat pentru News.ro ca pentru Comisia pentru controlul activitatii Serviciului de Informatii Externe (SIE) ALDE il propune membru pe deputatul Marius Surugent, iar pentru comisia Revolutionarilor din Decembrie 1989 pe deputatul Mircea Banias. Plenul comun al Parlamentului voteaza luni componenta comisiilor pentru controlul Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Informatii Externe, conform News.ro.

Sefia Comisiei SRI ar urma sa revina PSD, pentru Gabriel Vlase sau Georgian Pop, dar nu este exclus ca social-democratii sa incerce sa obtina si conducerea celeilalte comisii de control al serviciilor secrete, asa cum a sugerat, duminica seara, liderul partidului, Liviu Dragnea. Cu toate acestea, liberalii il sustin pe Cezar Preda pentru Comisia SIE. Deciziile finale privind componenta celor doua comisii si impartirea functiilor sunt luate insa luni de partide.

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica, la Antena 3, ca este nevoie de anchetarea de catre comisia parlamentara de supraveghere a SRI a legaturilor dintre omul de afaceri Sebastian Ghita si directorul adjunct al Serviciului, Florian Coldea, Dragnea sustinand Eduard Hellvig, directorul SRI, nu are cum sa evite audierea in comisii. ”Trebuie sa-l cheme pe Hellvig si el cred ca isi doreste, orice neanchetare duce la amplificare acestui mister, o audiere facuta profesionist in beneficiul tuturor. Cred ca in Comisia SRI, Hellvig va avea posibilitatea sa raspunda la intrebari si sa lamureasca multe lucruri care trebuie lamurite”, a declarat Liviu Dragnea.

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustinea, vineri, ca ancheta SRI in cazul lui Florian Coldea are obiective "extrem de vagi", iar "excursiile" adjunctului Serviciului "apar ca subiecte minore" fata de altele care ar trebui anchetate, precum modul in care Romania a ajuns un "stat mafiot" prin pasivitatea SRI.

"Excursiile platite sau nu de catre generalul Coldea apar ca subiecte minore. Opinia publica romaneasca, mass - media si aliatii nostri asteapta sa vada in ce masura a contribuit SRI prin actiunea sa sau prin pasivitatea sa la transformarea Romaniei in «stat mafiot», in ce masura SRI si-a abandonat misiunile legale in favoarea unor actiuni politice partizane, unele chiar impotriva fundamentelor democratiei si statului de drept, cazuri concrete cand Justitia a fost transformata in campul tactic al SRI", declara Tariceanu. Liderul ALDE sublinia ca acesta ar trebui sa fie obiectivul anchetei initiate de directorul SRI, Eduard Hellvig, si isi exprima speranta ca la el vor contribui si noul Parlament, dar si presedintele Klaus Iohannis, care are atributii constitutionale in acest domeniu, prin CSAT.

Sursa foto: Agerpres Foto