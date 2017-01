Fostul premier Dacian Ciolos a raspuns, luni, prin platforma sa, Romania 100, unor intrebari legate de acuzatiile care i se aduc si pentru care Parlamentul face ancheta privind situatia executiei bugetare din 2016, el numind comisia care va face cerectari in acest sens ”Comisia despre nimic”. Ciolos a reafirmat ca nu exista nicio ”gaura” in buget, ca nu a lasat nicio mostenire grea actualului Guvern, dimpotriva, a usurat povara fiscala prin rambursari mai mari de TVA, de un miliard de lei in plus, si a creat conditii favorabile pentru a incasa mai multi bani europeni in 2017.

Dacian Ciolos a reafirmat ca nu exista nicio ”gaura” in bugetul anului 2016, precizand ca daca asa ceva ar ar fi existat, aceasta ar fi trebuit sa aiba un impact asupra deficitului, conform News.ro.

”Am incheiat insa anul cu un deficit de 2,6%, mai mic decat cel estimat initial de 2,8% ceea ce demonstreaza ca am guvernat cu responsabilitate si prudenta, intr-un an cu numeroase presiuni electorale. Mai degraba, aceasta idee poate fi considerata o «fumigena» a celor care cauta scuze pentru a explica de ce nu pot realiza promisiunile facute in campanie de PSD si ALDE”, a afirmat Ciolos.

Strict tehnic, a precizat fostul premier, cel mult se poate vorbi despre ”o estimare prea ambitioasa atunci cand a fost facuta proiectia bugetara pentru 2016 la capitolul fonduri externe nerambursabile”, precizand ca estimarea initiala a fost facuta de Guvernul Ponta in 2015, Guvernul Ciolos preluand aceasta estimare existenta la Ministerul de Finante atunci cand a adoptat bugetul.

Ciolos a vorbit si despre ”dezastrul pe segmentul de fonduri europene” pe care tehnocratii l-ar fi gasit la instalare. ”Nu exista nici o autoritate de management desemnata si nici un plan realist pentru pregatirea procesului de desemnare, doar 10 apeluri de proiecte erau lansate si doar 11 conditionalitati din cele 36 erau indeplinite”, a spus Ciolos amintind de masurile pe care tehnocratii le-au luat pentru a indrepta aceste lucruri.

Ciolos a subliniat ca in 2016 s-au facut eforturi semnificative pentru a debloca programele europene, iar rezultatele au inceput sa se vada si se vor vedea si mai mult in 2017 daca noul guvern va implementa eficient proiectele demarate de guvernul pe care el l-a condus. Cat despre rectificarea din noiembrie, cea de-a doua a Guvernului Ciolos, care a fost pozitiva, fostul sef al Executivului a explicat ca datele privind evolutia economica si situatia incasarilor bugetare din veniturile fiscale le-au permis o noua rectificare. ”Prin aceasta rectificare au fost distribuite sume suplimentare in valoare de cca. 287 milioane lei si au fost alte redistribuiri intre ministerele si institutiile care au facut economii in 2016 catre celelalte institutii care au angajat cheltuieli mai mari”, a aratat fostul premier.

Ciolos a mai spus ca Guvernul sau a lasat o proiectie bugetara pentru 2017 plecand de la datele preliminare privind executia bugetara pe anul anterior. ”Noi am prevazut un nivel al veniturilor similar celui estimat in 2016, respectiv cca. 236 mld. Lei si un deficit de 2,9%. Insa, noul guvern a adoptat deja o serie de decizii cu un impact bugetar suplimentar de cca. 9 miliarde de lei, care se adauga la deficitul prognozat de 2,99%. Aceasta inseamna din punctul nostru de vedere ca dupa prima luna de guvernare din 2017 vorbim de o noua estimare a deficitului care in aceste conditii ar urma sa depaseasca 4% din PIB, ceea ce face foarte greu sustenabila proiectia bugetara pentru 2017”, a precizat Ciolos.

Sursa foto: Agerpres Foto