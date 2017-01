Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca Guvernul sustine respingerea Ordonantei. "Nu este normal ca salariile inaltilor demnitari sa fie aprobate, majorate, inaintea celorlati bugetari", a spus ea. Ministrul a adaugat ca vor fi facute "corectii" privind salarizarea demnitarilor odata cu noua lege a salarizarii unitare, conform News.ro.

Un deputat PNL a solicitat in comisii ca Ordonanta sa fie aprobata de Parlament, iar aceasta sa contina si amendamente prin care sa creasca si salariile celor care detin functii de demnitate publica la nivel local, insa propunerea nu a trecut de votul parlamentarilor. Legea de respingere a OG 14 a primit 23 de voturi "pentru", PNL si USR impotrivindu-se, cu 12 voturi "impotriva".

Alti deputati nu au dorit sa comenteze respingerea Ordonantei, presedintele Comisiei de munca, Adrian Solomon (PSD), interpelandu-si ironic colegii: "Nu apara nimeni salariile demnitarilor, nu are nimeni ceva de infierat?". Daca va fi respinsa si de catre plen, demnitarii, printre care presedintele tarii, premierul, ministrii, parlamentarii si sefii unor institutii vor reveni la salariile din 2015, mult reduse, dar la care se va adauga un spor de 10%, potrivit unei legi adoptate in 2016 in favoarea bugetarilor, dar de care demnitarii nu au beneficiat din cauza actualei OG.

Proiectul de respinge a OG privind salarizarea demnitarilor va ajunge la votul final al plenului Camerei Deputatilor. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost cel care a solicitat reintroducerea pe ordinea de zi a acestei Ordonante, pentru a fi respinsa. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa ce seful PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca va respinge OG prin care salariile demnitarilor au fost marite de guvernul Ponta, ca ramane la opinia sa, ca aceste salarii trebuie sa fie mari, insa decizia apartine Parlamentului.

PSD a anuntat inca din 2015 ca va respinge aceasta Ordonanta, care a fost respinsa de Senat, dar a ramas blocata in Camera Deputatilor. Guvernul Ponta a decis in iulie 2015 ca indemnizatiile lunare ale presedintelui, prim-ministrului, presedintilor Parlamentului, sefilor de servicii de informatii sa fie majorate, cele mai mari salarii avandu-le presedintele tarii, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prim-ministrul si presedintii celor doua Camere ale Parlamentului. Majorarea indemnizatiilor a fost anuntata de Gabriel Oprea in 8 iulie, in ultima zi in care a exercitat interimar functia de premier.

