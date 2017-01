Initial, termenul pentru raport era 1 februarie, insa liderul deputatilor PNL, Eugen Nicolaescu, a solicitat doua saptamani suplimentare, cererea fiind aprobata de plen. Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a aprobat, luni, o scrisoare a presedintelui Liviu Dragnea, cu un numar de 15 intrebari, prin care se solicita Curtii de Conturi efectuarea “de urgenta” a unei anchete cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2016 si “mai ales asupra nivelurilor cheltuielilor si veniturilor care au fost avute in vedere”, a declarat secretarul Camerei Marcel Ciolacu, conform News.ro.

Aspectele care vor fi urmarite in cadrul controlului Curtii de Conturi sunt: “cat au fost realizate veniturile totale ale bugetului general consolidat la 31.12 2016; cat au fost estimate veniturile totale ale bugetului general consolidat la momentul constructiei bugetului pe anul 2016, cat au fost estimate veniturile totale ale bugetului general consolidat la 10 august - prima rectificare; cat au fost realizate veniturile totale ale bugetului general consolidat la 30 iunie primul semestru; cat au fost estimate veniturile totale ale bugetului total consolidat la 23 noiembrie - cea de-a doua rectificare; cat au fost estimate veniturile totale ale bugetului total consolidat la 30 septembrie, dupa trei trimestre, cat au fost estimate veniturile totale ale bugetului total consolidat in luna decembrie 2016, care a fost media veniturilor totale ale bugetului general consolidat pe primele 11 luni ale anului”.

In scrisoarea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, mai figureaza urmatoarele intrebari adresate Curtii de Conturi: “cu cat au fost mai mici veniturile totale ale bugetului general consolidat in decembrie 2016 fata de decembrie 2015; care sunt motivele pentru care nu au fost estimate corect veniturile totale ale bugetului general consolidat la prima si la a doua rectificare; cat este venitul nerealizat la 31.12.2016 din sumele de la Uniunea Europeana - , exercitiul financiar 2014 - 2029, comparativ cu sumele de la Uniunea Europeana 2014-2020 estimate la 23 noiembrie data celei de-a doua rectificari; care sunt sumele ramase necheltuite atat din bugetul propriu, cat si din fonduri europene pe fiecare minister in parte (raportarea se va face la cheltuielile care ar fi trebuit sa fie facute conform rectificarii din 23 noiembrie); care sunt investitiile, programele care au fost bugetate, dar nu au fost realizate pe fiecare minister in parte; care sunt motivele nerealizarii investitiilor, programelor de catre ministere (se va prezenta o situatie pentru fiecare investitie program in parte; care este suma care a ramas necheltuita la sfarsitul 2016 la capitolul cheltuieli de personal”.

