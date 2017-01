Decizia unei legi a gratierii trebuie sa apartina Guvernului, a declarat, marti, ministrul Justitiei, Florin Iordache, precizand ca in cursul zilei va avea o discutie pe aceasta tema cu premierul Sorin Grindeanu si ca, in opinia sa, aministia nu trebuie avuta in vedere, dar gratierea da, cu "eliminarea faptelor de coruptie si a faptelor grave impotriva persoanei". Iordache a mai spus ca nu trebuie negat faptul ca gradul de ocupare in penitenciare este foarte mare, respectiv de 150%, aratand ca sunt 19.000 de locuri in penitenciare si 27.000 de detinuti.

Intrebat, marti dimineata, la intrarea la CSM, despre o posibila lege a gratierii, ministrul Justitiei a spus ca au existat discutii pe aceasta tema cu reprezentantii penitenciarelor si ai asociatiilor profesionale si ca nu trebuie negat ca in acest moment gradul de ocupare in penitenciare este foarte mare, respectiv de 150 la suta. "Nu trebuie sa negam faptul ca in acest moment gradul de incarcare la nivelul penitenciarelolr este foarte mare, in jur de 150 la suta. Acesti oameni, daca au gresit, sa isi ispaseasca pedeapsa, dar incercam sa cream niste conditii umane. In acelasi timp, trebuie sa spunem un lucru foarte clar, ca avem conventii internationale, avem din partea CEDO, chiar sub sanctiunea platii multor milioane de euro, din cauza conditiilor care exista in peniteciare. In acelasi timp, daca pornim astazi constructia unui penitenciar pentru 500-600 de locuri, timpul minim de executie este de cinci ani, deci pana in 2021 gradul de incarcare nu poate fi diminuat", a declarat ministrul Justitiei, conform News.ro.

El a mai spus ca decizia unei posibile legi a gratierii trebuie sa apartina Guvernului, precizand ca in cursul acestei zile se va intalni cu premierul Sorin Grindeanu pentru discutii pe aceasta tema: "Voi discuta (cu premierul, n.r.), repet, este un subiect foarte important, iar decizia trebuie sa fie a Guvernului. Eu am argumentele tehnice si spun ceea ce se intampla in penitenciare, dar decizia este a Guvernului".

Intrebat daca se va merge pe aministie si gratiere, ministrul Justitiei a spus ca, din punctul sau de vedere, aministia nu trebuie avuta in vedere, ci doar gratierea, dar cu "eliminarea faptelor de coruptie si a faptelor grave impotriva persoanei". "Amnistia, din punctul meu de vedere, nu trebuie avuta in vedere, dar gratierea este un fenomen. Si asociatiile profesionale au sustinut gratierea, pentru ca este un atribut al fiecarui stat in materie penala pentru un astfel de act de clementa. Din 2002, cand s-a dat ultima lege care vizeaza gratierea, dar bineinteles cu eliminarea faptelor de coruptie, cu eliminarea faptelor grave impotriva persoanei si asa mai departe", a mai aratat Iordache. El a precizat ca in prezent sunt 19.000 de locuri in penitenciare si 27 000 de detinuti, iar in alte state sunt incarcerati alti peste 11.000 de romani.

