Presedintele Iohannis a sosit, la ora transmiterii acestei stiri, la Palatul Victoria. Participarea presedintelui vine in contextul in care in spatiul public au aparut informatii privind posibilitatea introducerii pe ordinea de zi a sedintei de Guvern a unui proiect de OUG de modificare a Codului penal, inclusiv in vederea gratierii unor pedepse si dezincriminarii unor fapte, conform News.ro.

Potrivit Constitutiei, presedintele poate lua parte la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice si, la cererea primului-ministru, in alte situatii. Presedintele prezideaza sedintele de Guvern la care participa. Este prima sedinta de Guvern la care vine Klaus Iohannis in timpul mandatului sau.

Sursa foto: Agerpres Foto