Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern pe care o prezideaza, ca premierul Grindeanu l-a asigurat ca gratierea si modificarea codurilor penale nu se regasesc pe ordinea de zi suplimentara a sedintei si ca nici nu vor fi ”bagate peste noapte” in nicio sedinta, ci ”vor fi puse in transparenta”.

Dupa ce premierul Sorin Grindeanu a sustinut o scurta declaratie si a invitat apoi presa sa paraseasca sala de sedinta, Klaus Iohannis a intervenit pentru a doua oara, cerand ca jurnalistii sa mai ramana. "Cunoasteti povestea, ca este un elefant in incapere, dar nu se vede. Sunt doi elefanti: ordonanta de gratiere si ordonanta de modificare a Codurilor penale. Evident ca si despre acestea am discutat cu domnul prim-ministru mai de dimineata, iar domnia sa mi-a spus ca discutia avusese loc deja cu anumiti colegi din Guvern si ca nu vor fi puse pe ordinea de zi suplimentara aceste doua chestiuni", a afirmat presedintele, conform News.ro.

Iohannis a subliniat ca Sorin Grindeanu ”s-a angajat” ca aceste chestiuni sa nu fie "bagate peste noapte" in nicio sedinta de Guvern, ci prezentate public dupa ce Guvernul va ajunge la o forma a proiectelor. "Sper sa fiu in asentimentul domnului prim-ministru. (...) Sa fie date spre consultare tuturor entitatilor prevazute de lege", a adaugat el, referindu-se la CSM, la organizatii profesionale si la opinia publica.

"Este obligatoriu sa respectam aceste chestiuni si subliniez: inainte sa ajung eu la Guvern, domnul prim-ministru analizase cu maxima responsabilitate aceste chestiuni si asa a fost posibil ca in 20 de minute sau cat am stat noi doi impreuna sa ajungem la consens, fiindca amandoi, si evident toti membrii Guvernului, dorim sa consolidam statul de drept, si atunci o parte importanta este respectarea normelor si nu in ultimul rand respectarea romanilor si a asociatilor si a societatii civile", a spus Iohannis. La finalul acestor declaratii, Klaus Iohannis a ramas sa prezideze sedinta de Guvern.

Seful statului a sosit in jurul orei 9.30 la Palatul Victoria si a avut o intrevedere cu premierul Grindeanu, de aproximativ 20 de minute, dupa care a venit impreuna cu acesta la sedinta Executivului pe care o prezideaza. Presedintele a decis sa vina miercuri la Guvern, in conditiile in care in spatiul public au aparut informatii privind posibilitatea introducerii pe ordinea de zi a sedintei de Guvern a unui proiect de OUG de modificare a Codului penal, inclusiv in vederea gratierii unor pedepse si dezincriminarii unor fapte.

Potrivit Constitutiei, presedintele poate lua parte la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice si, la cererea primului-ministru, in alte situatii. Presedintele prezideaza sedintele de Guvern la care participa. Este prima sedinta de Guvern la care vine Klaus Iohannis in timpul mandatului sau.

Sursa foto: Agerpres Foto