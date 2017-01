Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat miercuri ca daca s-ar face o dezincriminare a unor infractiuni, s-ar vedea ca aceasta este "cu dedicatie”, precizand ca ar fi total exagerat ca la abuzul in serviciu sa se faca o incriminare astfel incat sa se ajung ca o buna parte din cauzele DNA sa ramana in aer, ceea ce ar arata ca vointa legiuitorului nu a fost foarte clara. Lazar a mai spus ca toate cauzele incepute pe infractiuni care au fost incriminate in trecut de legiuitor trebuie sa mearg la instanta sau, daca sunt deja in judecata, sa existe incredere in judecata corecta.

Intrebat, la intrarea in sediul Consiliului Superior al Magistraturii, despre intentia Guvernului de a dezincrimina unele fapte penale, procurorul general al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie a spus: „Nu mai discutam, pentru ca s-ar vedea ca dezincriminarea este facuta cu dedicatie. Punct. (…) Lucrurile sunt foarte clare si nu as fori sa le analizez mai profund, pentru ca ele sunt clare la nivelul inteligentei publice medii, nu ar trebui ca un magistrat al Ministerului Public sa staruie”, conform News.ro.

Despre punerea in acord a unor prevederi din Codului penal si din Codul de procedura penala cu deciziile Curtii Constitutionale, procurorul general al Romaniei a spus ca Ministerul Public a facut precizarile necesare pentru fiecare dintre textele care au fost declarate neconstitutionale, respectiv pentru anumite pasaje, anumite expresii sau, de exemplu, pentru conflictul de interese. „Pentru acestea, textul este in regula. Nu avem motive sa facem o inginerie juridica pentru a dezincrimina anumite categorii de acte antisociale. Lucrurile sunt clare pentru cine citeste textul. Si la fel si cu alte fapte”, a precizat Lazar.

In legatura cu dezincriminarea abuzului in serviciu, Lazar a spus: „Ar fi total exagerat sa se faca o incriminare astfel incat sa se ajung ca o buna parte din cauzele DNA sa ramana in aer. Ar insemna ca noi nu stim ce vrem, ca vointa statului roman mai intai de a incrimina si de a efectua anumite procese, timp indelungat, de a instrumenta anumite cauze, nu este foarte clara”.

Procurorul general al Romaniei a precizat ca, in opinia sa, vointa legiuitorului a fost foarte clara atunci cand a incriminat acele fapte. „Daca s-au inceput niste cauze, ele trebuie sa mearga la instanta sau daca sunt pe rolul instnatei, sa avem incredere in judecatorii care le vor judeca”, a mai spus Lazar.

Seful Ministerului Public a mai spus ca vrea sa faca un apel la incredere in justitie, in conditiile in care, din pacate, se dramatizeaza pe multe posturi de televiziune. „Justitia este ceva foarte serios si nimeni nu se ganderste sa faca altceva decat sa isi indeplineasca in mod corect atributiile de serviciu. Iar judecatorii si procurorii se gandesc ca, la fel cum cei care au incalcat legea, si ei pot sa raspunda, au sentimentul responsabilitatii cand fac un dosar. Dar acest lucru nu prea l-am auzit in discutiile care se poarta la posturile de televiziune”, a mai spus Lazar.

Ministerul Justitiei a elaborat doua acte normative, care au fost finalizate marti, unul dintre ele vizand gratierea si celalalt hotararile Curtii Constitutionale privind anumite fapte care trebuie sa fie mai bine precizate, a anuntat ministrul Justitiei, Florin Iordache, la finalul sedintei de Guvern prezidate de presedintele Iohannis. Iordache a declarat ca cele doua acte normative au fost finalizate marti si au fost trimise spre consultare CSM si celorlalte institutii abilitate, iar in cursul acestei zile vor fi puse in dezbatere publica.

Potrivit proiectului de Ordonanta de urgenta promovat de Ministerul Justitiei, articolul 297 din Codul Penal se modifica astfel: „Fapta functionarului public care, in exercitarea serviciului, nu indeplineste un act sau indeplineste un act contrar legii si prin aceasta cauzeaza o paguba materiala mai mare de 200.000 lei unei persoane fizice sau unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. Fapta functionarului public care, in exercitarea serviciului, ingradeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaza pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala, apartenenta politica, avere, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA se pedepseste de la o luna la un an sau cu amenda. Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate”.

Articolul 297 din Codul penal privind abuzul in serviciu prevede: „Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, ingradeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaza pentru aceasta o situatie de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala, apartenenta politica, avere, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infectie HIV/SIDA”.

