”Constitutia este foarte clara si spune ca ii da posibilitatea presedintelui sa participe la sedintele de Guvern cand se discuta trei teme: politica externa, aparare sau ordine publica. Altfel, presedintele poate sa participe la sedintele de Guvern daca este invitat de premier. Asa spune Constitutia. Stiu bine lucrul acesta pentru ca, in perioada mandatului meu, presedintele Basescu a venit la sedintele de Guvern. O data stiu precis ca l-am invitat eu, alta daca s-a invitat cand erau subiecte de genul celor trecute in Constitutie si punct. Nu a descins”, a declarat Tariceanu, conform News.ro.

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, miercuri, la finalul sedintei, ca a aflat de la ”cei care asigura paza” ca presedintele Klaus Iohannis vine la Palatul Victoria, precizand ca este dreptul constitutional al seful statului sa vina si sa prezideze sedintele de guvern. Grindeanu e spus ca el nu a mers la Palatul Cotroceni ”neanuntat”.

”Am aflat in momentul in care se apropia de Guvern, intr-un mod informal, de la cei care asigura paza. Asa am fost informat. Este dreptul constitutional al presedintelui de a veni si de a prezida sedinte de guvern. (...) Daca m-as duce neanuntat la Cotroceni, probabil ca ar trebui sa ma intrebati. Nu eu am mers neanuntat”, a spus premierul Sorin Grindeanu, solicitat sa raspunda cand a aflat ca presedintele Klaus Iohannis vine la guvern pentru a prezida sedinta.

