Guvernul a aprobat o hotarare, prin care costul standard per elev/prescolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2017, creste de la 3.043 de lei/an la 3.740 de lei.

Executivul informeaza ca unitatile de invatamant preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat primesc finantare de baza, in limitele costului standard per elev/prescolar, de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, conform News.ro.

Costul standard per elev/prescolar se determina pentru fiecare nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, in functie de marimea si tipul unitatilor de invatamant, mediul urban/rural si coeficientii de temperatura din zone geografice. Pe baza costului standard per elev/prescolar se aloca: finantarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si a contributiilor aferente acestora pentru unitatile de invatamant. Nu sunt incluse in aceasta categorie cheltuielile pentru alocatii pentru transportul la si de la locul de munca, precum si cheltuielile salariale in natura; finantarea cheltuielilor cu pregatirea profesionala, a cheltuielilor cu evaluarea periodica a elevilor, precum si a celor pentru bunuri si servicii. Cheltuielile cu pregatirea profesionala includ si cheltuielile legate de formarea continua si evaluarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar particular si confesional acreditat.

Concret, precizeaza Guvernul, costul standard per elev din invatamantul gimnazial din mediul urban (considerat coeficientul 1) in 2017 este stabilit la 330 lei/an. Acest tip de costuri este determinat prin aplicarea unor coeficienti de diferentiere la valoarea coeficientului 1, de baza. Coeficientii de diferentiere sunt stabiliti in functie de tipul unitatii de invatamant (gradinita, scoala gimnaziala, liceu teoretic, scoala profesionala, colegiu), numarul de elevi inscrisi, zone de temperatura (sunt sase zone de temperatura identificate), precum si mediul urban/rural. De exemplu, pentru un liceu din zona 1 (judetele Calarasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman) cu pana la 300 de elevi inscrisi, coeficientul aplicat va fi 1,1661, in timp ce pentru aceeasi categorie de unitate de invatamant situata in zona 6 (judetele Bistrita-Nasaud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramures, Suceava) coeficientul aplicat va fi 1,3061.

Sursa foto: Shutterstock/LStockStudio