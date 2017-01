Sindicatul medicilor ”Promedica” solicita Camerei Deputatilor, for decizional in privinta Ordonantei de Urgenta 79/2016, care interzice managerilor de spitale sa detina functii de conducere in partidele politice, o analiza atenta, transparenta, dialog real si adoptarea unei forme care sa conduca la o eficientizare si o modernizare reale ale sistemului medical romanesc, precizand ca nici emiterea si nici anularea actului nu au constituit reale urgente legislative.

Sindicatul ”Promedica” anunta ca a luat act de respingerea Ordonantei de Urgenta 79/2016 de catre Senat, care, intre altele, interzicea managerilor de spitale sa detina functii de conducere in partidele politice, si considera ca nu au constituit reale urgente legislative nici emiterea si nici anularea ordonantei, care nu ar reprezenta "o revelatie practica sau profund reformatoare" din perspectiva Legii Sanatatii nr. 95/2006, conform News.ro.

”Promedica” cere Camerei Deputatilor, for decizional in privinta OUG 79/2016, o analiza atenta, transparenta, dialog real constructiv si adoptarea unei forme care sa conduca la o eficientizare si modernizare reale a sistemului medical romanesc, precizeaza organizatia. Sindicatul mai cere instituirea "meritocratiei" reale si eliminarea oricaror forme de discriminare in ocuparea functiilor de conducere in spitalele sistemului public de sanatate.

Reprezentantii "Promedica" amintesc de exclusivitatile rezervate in prezent Universitatilor de Medicina si Farmacie si sustin ca este nevoie stringenta de acordare fara preconditionari a pozitiilor de conducere si coordonare atat ale sectiilor din spitale clinice, cat si ale conducerilor de spitale clinice medicilor care dovedesc deopotriva aptitudini clinice superioare, aptitudini personale, dar si competenta si experienta manageriala ”Promedica” mai solicita elaborarea cu celeritate a unei noi Legi a Sanatatii, care sa raspunda nevoilor si realitatilor din sistemul medical, adica finantare bazata pe nevoi, salarizarea decenta, formarea profesionala, malpraxis, managementul sanitar performant si stoparea exodului medicilor.

"Ne oferim disponibilitatea de a impartasi experienta si expertiza acumulata in timp, in cadrul unui parteneriat cu toti decidentii, specialistii din sistemul medical, celelalte sindicate partenere si organizatiile de pacienti, pentru elaborarea unei noi Legi a Sanatatii. Sindicatul «Promedica», parte a Uniunii Sindicale a Medicilor «Alianta Medicilor», este afiliat Federatiei «Hipocrat» si militeaza pentru redobandirea demnitatii persoanei medicului si a profesiei, transparenta reala in sistemul sanitar, eficienta manageriala, mentinerea specialistilor din domeniul medical in tara, precum si asigurarea de servicii medicale la nivel european pentru pacientii romani", au precizat reprezentantii sindicatului.

Senatul a respins luni, cu 52 de voturi ”pentru” si 28 de voturi ”impotriva” Ordonanta de urgenta prin care managerilor de spitale le este interzis sa detina functii de conducere in partidele politice. OUG 79/2016 a fost respinsa de plenul Senatului prin votul majoritatii PSD- ALDE, dupa ce comisiile juridica si de sanatate au adoptat si ele un raport comun de respingere a ordonantei.

Printre motivele invocate de comisiile Senatului in favoarea raportului de respingere se numara faptul ca ordonanta a fost adoptata fara consultarea factorilor direct implicati (autoritati locale, Colegiul medicilor, institutii de invatamant medical superior), ca niciun expert in domeniile medicina si farmacie nu poate face parte din comisiile de specialitate ”datorita conflictului de interese extrem de restrictiv reglementat” si ca universitatile de medicina vor fi obligate sa isi reevalueze implicarea in modul de utilizare a echipamentelor. Actul normativ a fost adoptat pe 16 noiembrie 2016 de catre Guvernul Ciolos, la propunerea ministrului Sanatatii de la acea vreme, Vlad Voiculescu, cu scopul declarat de a depolitiza conducerile spitalelor din Romania.

Voiculescu a explicat atunci ca prin aceasta Ordonanta de urgenta se largeste sfera persoanelor care pot ocupa functia de manager de spital, selectia managerilor putandu-se face si din randul altor categorii de specialisti cu experienta si abilitati de conducere dovedite. ”Aceasta ordonanta este despre deschiderea functiilor de manager in spitale pentru toti cei care au competente. Asta nu inseamna ca scoatem universitatiile din spitalele clinice. Orice cadru universitar va putea participa in continuare la concursuri, dar alaturi de el vor putea participa si profesionisti care nu provin exclusiv din mediul academic. De ce? Cazurile in care esti in acelasi timp un chirurg foarte bun si un profesor foarte bun si un cercetator foarte bun si un manager foarte bun si reusesti sa le faci pe toate in acelasi timp nu sunt chiar atat de frecvente cum credeam. Tocmai de aceea, daca exista intr-o comunitate un manager foarte bun care este interesat de managementul unui spital concursurile pentru conducerea spitalului din acea comunitate ii vor fi deschise si lui sau ei”, a declarat Vlad Voiculescu.

Pana in momentul adoptarii OUG, exista obligatia managerilor din spitalele clinice de a fi cadru universitar sau medic primar, masura ingradind accesul la aceasta functie. De asemenea, au fost extinse si incompatibilitatile pentru manager si ceilalti membri ai comitetului director - director medical, director financiar-contabil si, in spitalele cu peste 400 de paturi, directorul de ingrijiri. Astfel, aceste functii au devenit incompatibile cu cele de conducere, administrare si control in partide politice sau societati comerciale.

”Nu mai vrem politica de partid in spitale - e motivul pentru care managerii de spitale nu mai pot incepand de azi sa detina functii de conducere, administrare sau control in cadrul niciunui partid politic. Nu dorim spitale conduse in functie de interese politice - am avut asta in destule cazuri in ultimii 25 de ani in toata tara si, dupa cum stim, sefii partidelor politice, in general, se trateaza la spitalele din strainatate chiar pentru afectiuni mai putin complexe”, a aratat ministrul Sanatatii la acea vreme.

Totodata, prin ordonanta de urgenta fusese extins conflictul de interese pentru persoanele din conducerea spitalelor si cu: "detinerea de catre sotul/sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea, inclusiv ai managerului, a functiei de membru in comitetul director, sef de sectie, laborator sau serviciu medical sau a unei alte functii de conducere, inclusiv de natura administrativa, in cadrul spitalului la care persoana in cauza exercita functia de manager; alte situatii in care managerul, sotul/sotia, rudele ori afinii managerului pana la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natura patrimoniala care ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate a functiei de manager".

In plus, un manager sau membrii comitetului director nu ar mai fi avut voie sa primeasca finantare pentru activitatile didactice sau de cercetare stiintifica din partea furnizorilor de bunuri si servicii ai spitalului. Pentru sefii de sectii urma sa fie organizate concursuri, deoarece, potrivit lui Voiculescu, aceasta reprezinta metoda cea mai obiectiva si transparenta pentru desemnarea celei mai potrivite persoane pentru ocuparea acestor functii.

De asemenea, potrivit ministrului Sanatatii, OUG a statuat faptul ca managerul va avea un program fix, in care nu isi poate parasi postul. Astfel, programul managerului se desfasoara intre orele 8.00 si 16.00, iar "orice activitate medicala, didactica, de cercetare stiintifica si de creatie literar-artistica poate fi exercitata doar in afara acestui interval".

Sursa foto: Spotmatik Ltd/Shutterstock