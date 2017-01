”MAE a luat nota de declaratiile presedintelui Igor Dodon, lansate cu prilejul vizitei la Moscova, pe care le considera inadecvate si care nu corespund realitatilor politice si relatiilor speciale dintre Romania si Republica Moldova”, a precizat MAE, conform News.ro.

In opinia MAE roman, ”continuarea procesului de modernizare si reforma, precum si implinirea aspiratiilor tuturor cetatenilor Republicii Moldova necesita actiuni si atitudini responsabile”. ”Consolidarea durabila a relatiilor cu Republica Moldova si sustinerea ferma a efortului de apropiere de UE in conformitate cu Parteneriatul Strategic bilateral pentru integrarea europeana constituie pe mai departe o prioritate de prim rang a politicii externe a Romaniei”, mai subliniaza Ministrul Afacerilor Externe.

Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a aratat presei harta Moldovei istorice pe care i-a daruit-o omologul sau rus Vladimir Putin, spunand ca jumatate din teritoriul actual al Romaniei este moldovenesc, relateaza Deschide.md. Harta a fost intocmita in secolul al-XVIII-lea de catre cartograful italian Bartolomeo Borghi dupa razboiul ruso-turc din 1806-1812. Dodon si-a exprimat regretul ca, in 1812, Imperiul Rus nu a anexat intregul teritoriu al Moldovei, ci s-a oprit pe Prut. „Daca Imperiul rus nu s-ar fi oprit la Prut, am fi avut acum o Moldova intregita”, a spus el.

Igor Dodon a inceput luni o vizita de trei zile la Moscova, prima sa deplasare oficiala in strainatate de la investirea in functie. El a spus ca ar vrea sa anuleze Acordul de Asociere al Republicii Moldova cu UE daca Partidul Socialistilor va castiga alegerile parlamentare din 2018.

De asemenea, el a mai spus ca intentioneaza sa semneze un memorandum de colaborare cu Uniunea Eurasitica care nu va fi in contradictie cu alte acorduri semnate de Republica Moldova si l-a rugat pe Putin sa primeasca Republica Moldova in calitate de observator in cadrul Uniunii Eurasiatice.

Sursa foto: Igor Dodon Facebook