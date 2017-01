THE ASSOCIATED PRESS scrie ca premierul Sorin Grindeanu vrea sa implementeze aceste masuri prin ordonanta de urgenta si sa evite astfel aprobarea Parlamentului si presedintelui. Gestul a provocat critici dure, iar Raluca Turcan, sefa Partidului Liberal (PL, opozitie) a acuzat Guvernul ca incearca sa ascunda aceasta masura. ”Acesta este un abuz de incredere, un act care favorizeaza infractorul, un act impotriva publicului”, a declarat ea, conform News.ro.

Infruntand frigul, protestatarii s-au adunat la sediul Guvernului din Bucuresti. ”Demisia!”, au strigat ei si au denuntat Partidul Social Democrat (PSD) drept ”ciuma rosie”. Proteste mai mici au avut loc si la Cluj, Sibiu, Iasi si Craiova, scrie AP. Ministerul Justitiei a publicat un proiect de ordonanta miercuri, care i-a luat prin surprindere pe procurorul-sef si pe politicieni.

Proiectul poate viza 2.500 de detinuti - cu pedepse de pana la cinci ani de inchisoare, cu exceptia celor condamnati pentru fapte de natura sexuala, violenta si corputie. De asemenea, pedepsele detinutilor in varsta de peste 60 de ani, femeilor insarcinate si cu copii mici urmeaza sa fie reduse la jumatate, indiferent de condamnare, potrivit proiectului.

Printre cei care ar putea sa beneficieze de aceste masuri se afla presedintele PSD Liviu Dragnea, condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare in 2016, pentru frauda electorala, scrie AP, care precizeaza ca acesta nu poate fi premier din cauza acestei condamnari, pe care a denuntat-o ca nedreapta.

Mogulul media Dan Voiculescu, un sustinator al Guvernului, este alt posibil beneficiar, scrie AP, care precizeaza ca Voiculescu, in varsta de 70 de ani, a fost condamnat la zece ani de inchisoare pentru spalare de bani. Procurorul general Augustin Lazar a criticat si el initiativa, despre care a spus ca nu a fost transparenta si nu a fost supusa dezbaterii publice.

REUTERS comenteaza ca aceste masuri ar putea sa slabeasca lupta impotriva coruptiei si scrie ca aproximativ 3.000 de persoane care purtau pancarte cu mesajul ”Va vedem” si scandau ”Intr-o democratie, hotii stau la puscarie” au masrsaluit catre sediul Guvernului.

Presedintele roman Klaus Iohannis a participat miercuri la prima sedinta de Guvern de cand a fost investit, in 2014, si i-a indemnat pe ministri sa nu amendeze Codul Penal prin decret si ca caute sa linisteasca temeri cu privire la o revenire asupra angajamentelor in lupta impotriva coruptiei. ”Sunt doi elefanti in camera si nimeni nu vorbeste despre ei: urgenta decretului de amnistie si decretul care aduce modificari Codului Penal”, a declarat Iohannis la inceputul sedintei.

Guvernul, instalat in urma alegerilor de la 11 decembrie, a evocat necesitatea alinierii Codului Penal la hotarari recente ale Curtii Constitutionale. Abuzul de putere sta la baza unei treimi din anchetele cu privire la coruptie, scrie Reuters, care noteaza ca Dragnea este judecat pentru abuz de putere, pe langa condamnarea cu suspendare.

Comisia Europeana (CE) tine sistemul judiciar al Romaniei sub o monitorizare speciala, noteaza agentia si adauga ca aceasta a laudat eforturilor magistratilor in lupta impotriva coruptiei extinse, dar noteaza ca politicienii romani au o traditie in a incerca sa impuna legi care sa slabeasca atributiile procurorilor.

Premierul Grindeanu a declarat ca cele doua proiecte nu erau pe agenda in aceasta saptamana, dar ca vor fi dupa consultarea sistemului judiciar. ”Este tot atat de constitutional ca participarea presedintelui la o sedinta de Guvern ca noi sa emitem decrete in care legea ne permite s-o facem”, a declarat el.

AFP scrie ca Iohannis s-a invitat miercuri la Guvern pentru a bloca posibila modificare a Codului Penal prin ordonanta de urgenta, care ar permite anumitor oficiali politici sa scape de urmariri penale. Ministrul Justitiei Florin Iordache a aparat proiectul cu privire la amnistiere, argumentand ca ar permite eliberarea a 2.300 pana la 2.500 dintre cei 27.500 de detinuti. Parlamentul a incercat deja sa adopte doua proiecte de amnistiere si gratiere in 2013, dar a renuntat in urma unor proteste ale societatii civile.

CE a avertizat in raportul anual MCV din 2015 cu privire la reforma justitiei in Romania impotriva oricarui proiect de lege care ar avea ca efect ”albirea unor indivizi condamnati pentru fapte de coruptie”.

