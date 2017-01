”Nu, membrii CNA nu pot, si nici n-are trebui sa poata, sa inchida un post pentru ca asa doreste un grup, mai mic sau mai mare, de telespectatori nemultumiti de ceea ce vad. Nu de alta, dar asa am ramane in tara fara nicio televiziune dupa cateva sedinte de Consiliu. Poate cu Disney Channel, dar si de acela se plang atatia parinti!”, a scris Radu Herjeu, conform News.ro.

Membrul CNA a explicat ca membrii institutiei trebuie sa judece posibilele derapaje exclusiv in baza legislatiei audiovizuale, si nu sub imperiul emotiei colective ori sub presiune. ”Nu, membrii CNA nu trebuie sa judece niciun posibil derapaj sub imperiul emotiei colective sau la/ sub presiunea diversilor. Ci exclusiv, dar exclusiv, adica exclusiv (am zis exclusiv?) in baza legilor care guverneaza audiovizualul”, a mai scris Radu Herjeu.

El a subliniat in mesajul publicat si faptul ca membrii CNA nu pot monitoriza toate posturile din tara non-stop, in timp real. Numeroase voci au cerut inchiderea postului de televiziune Romania TV, dupa mai multe derapaje. Recent, a fost lansata o petitie intitulata ”Desfiintarea Postului de televiziune Romania TV”, semnata de 23 de persoane, pana la momentul transmiterii acestei stiri”, pe site-ul petitieonline.com.

”Manipulare, minciuna, ipocrizie. Ar fi mai multe, ganditi-va ca acesti oameni pun guverne, dau jos pe oricine le sta in cale. S-a ajuns prea departe! Se merge pe principiul picaturii chinezesti, incet dar sigur, pun iarasi mana pe institutiile de forta si daca pana acum considerati ca a fost regres in Romania, sa vezi de-aici incolo”, arata petitia.

Sursa foto: Shutterstock/Goran Bogicevic