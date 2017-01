Miliardarul american George Soros, foarte ostil fata de Donald Trump, l-a criticat dur pe noul presedinte al SUA cu doar cateva ore inainte de investirea acestuia, catalogandu-l drept un "ucenic-dictator" care va esua in mandatul sau, va submina influenta Washingtonului in lume si va genera un razboi comercial, relateaza AFP.

Ca in fiecare an, miliardarul a invitat la un hotel de lux din statiunea elvetiana Davos sefi de companii si jurnalisti, ce participa la Forumul de la Davos, o reuniune a elitei economice mondiale. Cu o voce uneori ezitanta, miliardarul octogenar, sustinator fervent al democratei Hillary Clinton in campania electorala americana, a lansat atacuri dure la adresa lui Donald Trump, pe care il considera un "ucenic-dictator" care va fi blocat, cel mai probabil, de sistemul de control reciproc al puterilor din SUA, conform News.ro.

"Nici nu se astepta sa castige (alegerile n.r.), a fost surprins si el, era ocupat cu promovarea propriei marci (...) si doar dupa ce a fost ales a inceput sa se gandeasca serios la ce va face", a afirmat Soros. Valoarea activelor detinute de George Soros s-a redus cu circa 1 miliard de dolari dupa alegeri, potrivit relatarilor din presa.

"Va esua (in mandatul sau n.r.), pentru ca ideile sale sunt contradictorii in esenta", a spus Soros, mentionand ca membrii anturajului lui Trump vor sustine interese divergente. Chiar daca pietele financiare par sa salute victoria lui Trump, situatia nu va dura mult timp, pentru ca pietele nu apreciaza incertitudinea, considera miliardarul american.

Soros a mai declarat, la Bloomberg TV, ca Trump pregateste un razboi comercial cu China si a avertizat ca, atunci cand Statele Unite sunt prea preocupate de batalia politica interna, situatie care s-ar putea inregistra in mandatul lui Donald Trump la Casa Alba, "influenta pozitiva (a Washingtonului) in lume, in favoarea societatii deschise, oricat de imperfecte ar fi, se va stinge si acest lucru va avea efecte profunde in Europa si in alte parti ale lumii".

Sursa foto: Shutterstock/Adrin Shamsudin