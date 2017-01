Potrivit Memorandumului, “actiunea are caracter parlamentar”. De asemenea, documentul propune “sa se suporte din bugetul Camerei Deputatilor transportul international pe ruta Bucuresti – Washington – Bucuresti, cazarea pentru patru nopti, diurna categoria a II-a 100%, pentru cinci zile jumatate, cu majorare 50%, asigurari contra accidentelor si asigurari de sanatate, avans de 50% cu decontare ulterioara si oferirea de cadouri simbolice”. In Memorandumul intern mai este precizat ca “decontarea cheltuielilor se va efectua la intoarcerea in tara, in baza documentelor justificative”, conform News.ro.

Potrivit stenogramei sedintei de luni a Biroului Permanent, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, i-a anuntat pe membrii Biroului ca a fost invitat sa participe la Washington, la ceremonia de investire a lui Donald Trump, supunand astfel la vot Memorandumul in acest sens. “Avem un memorandum intern privind participarea presedintelui Camerei Deputatilor la ceremonia de investitura a Presedintelui SUA, Donald Trump si la evenimentele conexe care se desfasoara in Washington in perioada 17 - 21 ianuarie 2017”, se arata in stenograma sedintei.

“Va informez ca am fost invitat sa particip la Washington la ceremonia de investitura a celui de-al 45-lea Presedinte al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump, si la evenimentele conexe prilejuite de acest moment. Asa cum sunt procedurile, supun votului dumneavoastra acest memorandum”, le-a spus Liviu Dragnea membrilor Biroului Permanent.

Conform stenogramei, Memorandumul a fost aprobat cu majoritate de voturi, fara a exista alte dezbateri pe acest subiect. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, luni seara, ca invitatia la ceremonia de investire a lui Donald Trump in functia de presedinte al SUA a venit de la Comitetul de organizare. El nu a mentionat in ce calitate a primit invitatia si a ironizat precizarile Administratiei Prezidentiale pe acest subiect, spunand ca el totusi "se incapataneaza" sa mearga.

Liviu Dragnea a confirmat ca deplasarea in SUA va fi platita de catre Camera Deputatilor. Trezorierul PSD, Mircea Draghici, a declarat marti, pentru News.ro, ca partidul suporta cheltuielile pentru deplasarea presedintelui formatiunii, Liviu Dragnea, si a premierului Sorin Grindeanu la Washington DC, la ceremonia de imvestire a noului presedinte al SUA, Donald Trump.

Intrebat ce suma va fi alocata de Camera Deputatilor pentru deplasarea lui Liviu Dragnea la Washington DC, Mircea Draghici a spus ca tooate costurile sunt suportate de partid. “Nicio suma. Eu platesc de la partid, eu sunt trezoierul partidului si platesc de la partid si pentru domnul Grindeanu si pentru domnul Dragnea”, a afirmat social-democratul.

”Acum merg la firmele de turism sa negociez probabil si un discount daca se va putea. Achitam atat deplasarea, cat si cazarea, totul se achita prin agentii de turism. Nu va pot spune suma, pentru ca nu o cunosc la momentul acesta”, a mai spus Draghici. Trezorierul PSD a subliniat ca nu exista ”nicio conotatie financiara” pentru Camera Deputatilor in aceasta chestiune. “Invitatia e nominala si pe partid. Memorandumul a fost doar ca sa se stie ca se pleaca, dar nu are nicio conotatie financiara pe Camera”, a completat Mircea Draghici. Vineri, pana la ora transmiterii acestei stiri, Mircea Draghici nu a putut fi contactat.

New York Times a relatat, la finalul lunii noiembrie, despre un memoriu al Comitetului Inaugural Prezidential (cel al carui vicepresedinte i-a invitat pe Liviu Dragnea si pe Sorin Grindeanu la Washington) care enumera pachetele de acces pentru marii donatori la evenimentele din perioada depunerii juramantului de catre Donald Trump, in perioada 17-21 ianuarie 2017.

Potrivit acestei note, donatorii vor avea prioritate la inregistrarea la hoteluri "premium", insa precizeaza ca toate costurile camerelor vor fi achitate de catre ei, pe o perioada de minimum 4 nopti. Pentru accesul la evenimentul inaugural "exclusiv", donatorii vor primi 8 bilete la un pranz la care vor participa membri numiti ai Cabinetului Trump, precum si lideri din Congres. Pretul este 1 milion de dolari. In acest pret mai intra participarea la "o cina intima" cu vicepresedintele Mike Pence si sotia sa, precum si alte evenimente precum un "pranz al doamnelor" si o receptie. Pe program apare si o "cina la lumina lumanarilor" la care isi vor face aparitia si Donald Trump si Mike Pence, precum si un concert inaugural cu focuri de artificii, o parada si un bal, la care va participa din nou Trump.

Pentru pretul de 1 milion de dolari, donatorii vor avea acces si la ceremonia de depunere a juramantului. Transportul intern va fi asigurat de Comitet, iar numele organizatiei din care face parte donatorul poate aparea pe diverse materiale tiparite, la cerere. Pe langa acest pachet premium, exista si pachete de 500.000 de dolari, care, in loc de 8 bilete, ofera doar 4 la toate aceste evenimente, iar pentru 250.000 de dolari donatorii vor avea la dispozitie doua bilete. Cel mai ieftin pachet costa 25.000 de dolari, fiind tot pentru doua persoane, insa nu sunt incluse evenimente precum cina cu Donald Trump.

Si publicatia americana Politico a dezvaluit, marti, ca donatorii pot da intre 100.000 si 250.000 de dolari pentru a stabili intalniri cu diversi sefi de agentii din noua Administratie. Majoritatea intalnirilor, precum cea cu vicepresedintele Mike Pence, sunt rezervate donatorilor care au achizitionat pachetul de 500.000 sau 1 milion de dolari.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a scris, joi seara, pe Facebook, ca a participat, alaturi de premierul Sorin Grindeanu, la o cina “in format restrans” cu noul presedinte al SUA, Donald Trump, in cadrul careia i-a transmis liderului de la Casa Alba ca Romania isi doreste sa duca parteneriatul strategic cu SUA “la un alt nivel”. Dragnea a si postat fotografii de la aceasta cina.

Sursa foto: Agerpres Foto