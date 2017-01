"Proiectele de Ordonante de Urgenta privind gratierea si modificarea Codurilor penale sunt neavenite, inacceptabile si par a fi facute cu dedicatie, o spun cele mai autorizate voci din Justitie”, scrie Klaus Iohannis pe Facebook.

Seful statului precizeaza ca Parchetul General, DNA, Inalta Curte de Casatie si Justitie, DIICOT, asociatiile magistratilor si organizatii ale societatii civile s-au pronuntat ferm impotriva modificarii cadrului legislativ referitor la coruptie, abuz in serviciu si integritate, ”in regim de urgenta, fara analize obiective si in conditii de totala netransparenta”. ”Sunt suficiente argumente care sa determine Guvernul sa retraga aceste Ordonante de Urgenta", sustine presedintele Iohannis.

Klaus Iohannis a mers, miercuri, la sedinta de Guvern, in care aparusera informatii ca va fi adoptata o OUG privind gratierea. El a anuntat atunci ca premierul Grindeanu l-a asigurat ca gratierea si modificarea codurilor penale nu se regasesc pe ordinea de zi suplimentara a sedintei si ca nici nu vor fi ”bagate peste noapte” in nicio sedinta, ci ”vor fi puse in transparenta”.

Dupa ce premierul Sorin Grindeanu a sustinut o scurta declaratie si a invitat apoi presa sa paraseasca sala de sedinta, Klaus Iohannis a intervenit pentru a doua oara, cerand ca jurnalistii sa mai ramana. "Cunoasteti povestea, ca este un elefant in incapere, dar nu se vede. Sunt doi elefanti: ordonanta de gratiere si ordonanta de modificare a Codurilor penale. Evident ca si despre acestea am discutat cu domnul prim-ministru mai de dimineata, iar domnia sa mi-a spus ca discutia avusese loc deja cu anumiti colegi din Guvern si ca nu vor fi puse pe ordinea de zi suplimentara aceste doua chestiuni", a afirmat presedintele. Iohannis a subliniat ca Sorin Grindeanu ”s-a angajat” ca aceste chestiuni sa nu fie "bagate peste noapte" in nicio sedinta de Guvern, ci prezentate public dupa ce Guvernul va ajunge la o forma a proiectelor.

Ordonantele propuse de Ministerul Justitiei au fost criticate de sefii DNA, DIICOT si Ministerului Public.

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat miercuri ca daca s-ar face o dezincriminare a unor infractiuni, s-ar vedea ca aceasta este "cu dedicatie”, precizand ca ar fi total exagerat ca la abuzul in serviciu sa se faca o incriminare astfel incat sa se ajung ca o buna parte din cauzele DNA sa ramana in aer, ceea ce ar arata ca vointa legiuitorului nu a fost foarte clara. Lazar a mai spus ca toate cauzele incepute pe infractiuni care au fost incriminate in trecut de legiuitor trebuie sa mearga la instanta sau, daca sunt deja in judecata, sa existe incredere in judecata corecta.

Si Laura Codruta Kovesi, sefa DNA, a afirmat, intr-un interviu acordat News.ro, ca modificarile aduc "deservicii" sistemului de justitie. " Nu exista un criteriu, cei care au facut proiectul ar trebui sa dea raspunsul, este un criteriu stabilit cu totul si cu totul arbitrar, nu se raporteaza la nimic, nu putem spune ca aceasta suma este lipsita de imprtanta. Practic, toate infractiunile de abuz in serviciu care creeaza un prejudiciu mai mic sunt dezincriminate total. (...) Aceste modificari aduc un deserviciu pentru ca vor duce la inchiderea unor dosare in care avem prejudicii de sute de milioane de euro"

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) sustin si ei ca proiectele de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarile aduse Codului penal si Codului de procedura penala sunt de natura a contraria anchetatorii, avand in vedere ca lipsesc argumentele pentru operarea acestor schimbari legislative, iar masurile vizate ar favoriza fenomenul infractional.

Proiectele au provocat si proteste. Aproximativ trei mii de oameni au ajuns, miercuri seara, in fata sediului Guvernului, scandand "Demisia, demisia!", "DNA sa vina sa va ia!", "Jos penalii!", "La inchisoare, nu la guvernare!", "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta!", "Hotii!", "Romania, trezeste-te!", "PSD, ciuma rosie!", "ALDE si cu PSD, aceeasi mizerie!". Peste 250 de persoane au protestat, miercuri seara, si la Cluj-Napoca, fata de proiectele de ordonanta ale Guvernului vizand gratierea si modificarile Codului penal, la un moment dat intre cativa manifestanti si jandarmi izbucnind un conflict, in conditiile in care fortele de ordine le-au cerut acestora sa se legitimeze, oamenii scandand ”Jandarmeria apara hotia” si ”Rusine!”. Proteste similare au loc in mai multe orase din tara, intre care Bucuresti, Timisoara, Craiova si Sibiu.

Protestele au continuat joi seara in Timisoara, Iasi, Ploiesti, Brasov si Sibiu. Un nou protest fata de proiectele de ordonante de urgenta privind gratierea si Codul penal, promovate de Ministerul Justitiei, este anuntat pe Facebook, pentru duminica, la ora 17.00, in Bucuresti si mai multe orase din tara, dar si la Copenhaga.

