Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de numire a trei noi membri in coducerea Consiliului Concurentei, dupa ce propunerile au fost aprobate de catre Parlament. Elena Kleininger, fosta sefa a cancelariei lui Emil Constantinescu in perioada 1996-2000, a fost numita in functia de vicepresedinte, iar Dragos Constantin Vasile si Cosmin Belacurencu devin consilieri de concurenta, membri al Plenului Consiliului Concurentei.

Kleininger, absolvent al Institutului Politehnic, a fost seful cancelariei presedintelui Emil Constantinescu si a lucrat ca sef al departamentului de strategie in cadrul Oficiului de stat pentru Brevete si Marci. In perioada 2009-2012, ea a fost consilier al presedintelui Consiliului Concurentei, iar din 2009 si pana in prezent este membru al directoratului Fondului Roman de Contragarantare, o institutie a statului renumita pentru salariile foarte mari acordate, conform News.ro.

In noiembrie 2016, la audierea in comisiile parlamentare, Kleininger sustinea ca are cunostinte vaste privind institutia antimonopol. ”Structura Consiliului Concurentei o cunosc din interor, am lucrat la arhitectura de business”, a spus Kleininger, precizand ca ar dori sa se implice in atragerea de fonduri structurale pentru modernizarea Consiliului Concurentei, ca autoritate autonoma. Cosmin Belacurencu lucra deja in cadrul Consiliului Concurentei, fiind director adjunct al punctului de contact pentru ajutor de stat. Dragos Constantin Vasile este conferentiar universitar la Academia de Studii Economice si a mai fost consilier in cadrul Consiliului Concurentei in perioada 1996-2001.

Sursa foto: Shutterstock/PORTRAIT IMAGES ASIA BY NONWARIT