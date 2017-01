Un numar de 502 directori si directori adjuncti de scoli au fost numiti prin detasare in interesul invatamantului dintre fostii sefi ai unitatilor care nu au promovat concursul sau nu s-au prezentat la el, potrivit unui document al ministerului, obtinut de News.ro. In Capitala sunt jumatate din cazuri, MENCS motivand o decizie a Inspectoratului Scolar, care nu este publica, in restul tarii fiind vorba despre cazuri in care ministerul sustine ca nu a gasit alte solutii.

Documentul obtinut de News.ro arata ca sunt 502 cazuri de directori si directori adjuncti care au fost detasati in functie prin ordinul ministrului Educatiei, desi nu au promovat examenul pentru post sau nu s-au prezentat la examen. Din cele 502 cazuri, 195 sunt in Bucuresti.

In document ministerul invoca o hotarare a CA al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, "privind incetarea detasarilor directorilor si directorilor adjuncti incepand cu 05.02.2017 (finalul semestrului I)", fara a fi date alte explicatii cu privire la modul in care s-a facut detasarea. Aceasta hotarare a ISMB nu este publica. Potrivit unor surse din Inspectoratul Scolar, decizia a fost sa se amane numirile pana la finalul primului trimestru, insa nu se cunoaste fundamentarea acestei hotarari.

In restul cazurilor, atat din mediul urban, cat si din mediul rural, au fost invocate motive care tin de lipsa altor solutii, nefiind suficiente cadre didactice care sa preia atributiile de directori sau directori adjuncti. De exemplu, pentru Seminarul Teologic Ortodox din Campulung Ministerul Educatiei spune ca directorul numit este "singurul cadru didactic care a primit avizul consiliului" (profesoral - n.r.), motivatie reluata si in cazul altor unitati de invatamant. In alte cazuri, este invocat faptul ca numirea era necesara deoarece "consiliul profesoral nu a propus alt cadru didactic".

Pentru orasul Comanesti, ministerul a dat o explicatie mai ampla, precizand ca niciun alt profesor nu si-a dat acordul sa fie director. "Propunerea consiliului profesoral a fost un cadru didactic participant la concurs care nu a fost declarat admis, nu am identificat alte cadre didactice care sa-si exprime acordul", scrie in motivare.

Pentru situatia dintr-o comuna din Bacau, explicatia data a fost ca propunerea initiala a consiliului profesoral a fost o persoana care nu era membra a Corpului National de Experti in Management Educational, ceea ce contravine legii si ca, la fel ca in alte cazuri, nu s-a reusit identificarea unei alte solutii, motiv pentru care a revenit in functie un director care nu a reusit sa treaca examenul sau nu s-a prezentat la el.

In Fagaras, la Colegiul National "Doamna Stanca", problema a aparut nu doar din lipsa cadrelor didactice disponibile, ci si a cadrelor didactice care sa cunoasca limba germana, ceea ce ar fi fost, spune ministerul, o necesitate. Exista si situatia unor demisii numeroase, pentru care nu exista inca explicatii publice.

In judetul Buzau, de exemplu, douazeci de directori de scoli au demisionat din functii, seful Inspectoratului Scolar Judetean, Florina Stoian, spunand ca este vorba despre directori numiti cu delegatie la unitatile de invatamant unde niciun candidat nu a promovat concursul. Ea a mai spus ca se va tine cont de recomandarile facute de Ministerul Educatiei si, daca se va vrea, vor fi repusi in functii cei care au picat concursurile, adaugand ca ”important e sa fie liniste in scoli”.

In 9 ianuarie, Ministrul Educatiei, Pavel Nastase, spunea ca cele 2.346 de posturi de director si cele de 1.136 de director adjunct ramase vacante in urma concursului vor fi ocupate temporar, pentru cateva luni, de persoane detasate in interesul invatamantului, iar pana la data de 14 august 2017,va fi organizat un nou concurs.

Ei precizeaza ca, in 6 ianuarie, din cele 2.346 posturi vacante de director, conform metodologiei, 1.988 au fost ocupate si 358 au ramas fara titular. Din cele 1.136 posturi vacante de director adjunct, conform metodologiei, 828 au fost ocupate si 308 au ramas fara titular. Pe cele 358 de posturi vacante de director, respectiv 308 posturi vacante de director adjunct, in conformitate cu metodologia existenta, inspectorii scolari generali nu au identificat persoane care ar putea ocupa temporar aceste posturi (nominalizarea trebuia facuta cu acordul scris al persoanelor respective), mai arata Ministerul Educatiei.

Sursa foto: Shutterstock/EmiliaUngur