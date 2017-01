Secretariatul General al Guvernului (SGG) este pregatit sa plateasca aproape un milion de euro pentru o noua aplicatie IT prin intermediul careia sa-si aranjeze mai bine documentele de lucru de la Palatul Victoria, argumentul fiind ca actuala aplicatie are "la baza o interfata de lucru rudimentara", scrie News.ro .

In documentatia de justificare a achizitiei se arata ca actuala aplicatie a SGG are o interfata de lucru rudimentara, managementul la nivelul utilizatorilor si fluxului de lucru este deficitar, iar utilizarea este anevoioasa si consumatoare de timp.

De asemenea, se resimte lipsa unor modele de raportare si de arhivare electronica, precum si a unor posibilitati de cautare si filtrare. In plus, SGG invoca lipsa unor modele de analize complexe pentru datele din actualul sistem informatic.

"Avand in vedere aceste neajunsuri, proiectul propus intentioneaza sa imbunatateasca sistemul decizional prin cresterea accentului asupra actelor normative prioritare/planificate in detrimentul actelor normative ad-hoc, creand un sistem de management al prioritatilor legislative care vor fi incluse in sedinta de Guvern (...). Necesitatea unui astfel de instrument consta in aceea ca el reprezinta un mecanism de optimizare a deciziei precum si o modalitate de a asigura concordanta dintre documentele planificate de catre ministere si incluse in Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) si cele care ajung, in final, pe agenda sedintei de guvern", se mai spune in documentatia licitatiei.

Punerea in practica a proiectului va asigura, potrivit documentatiei, un nivel mai ridicat de predictibilitate in planificarea in avans a sedintelor Guvernului si monitorizarea si controlul in timp real a procesului de guvernare si elaborare a actelor normative, sprijinind astfel semnalarea imediata a intarzierilor si deficientelor in ceea ce priveste calendarul de elaborare si aprobare a acestora.

De asemenea, proiectul va sustine ministerele in implementarea unui mediu decizional strategic, previzibil si predictibil, prin cresterea accentului asupra actelor normative prioritare/planificate in detrimentul celor ad-hoc si asigurarea concordantei dintre documentele planificate de ministere si incluse in PALG si cele care ajung, in final, pe agenda sedintei Guvernului.

Estimat la 3,8 milioane de lei, fara TVA, contractul va avea o durata de 13 luni de la data atribuirii. Ofertele vor fi deschise la inceputul lunii martie.

