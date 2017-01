Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca presedintele Klaus Iohannis s-a situat in afara legii, ca este un inceput de lovitura de stat si da asigurari ca nu-i va mai permite presedintelui Iohannis sa rastoarne ordinea constitutionala, sa uzurpe calitati oficiale intrand abuziv in sedintele de guvern sau sa incite la dezordine sociala si violenta.

"M-am intors de la instalarea presedintelui Americii si l-am gasit pe presedintele Romaniei in fruntea unei noi mineriade, o manifestatie neautorizata, impotriva guvernului Romaniei, impotriva ordinii constitutionale si impotriva votului popular din 11 decembrie, sabotand legalitatea care sta la baza statului de drept. Presedintele tarii s-a situat azi in afara legii, vizand avantaje politice personale si cerand aberatii constitutionale: retragerea unor ordonante, mai ales a unora care nu au fost date”, a scris Liviu Dragnea pe Facebook.

Presedintele PSD a sustinut ca este „un inceput de lovitura de stat”, informeaza news.ro.

"De fapt, presedintele Iohannis vrea, asa cum a vrut si fostul presedinte Basescu, sa puna in catuse puterea legitimata prin votul democratic. Vrea ca in continuare Romania sa fie condusa de institutii fara legitimitate democratica, prin teroare, iar romanii sa ramana prizonierii unor puteri nealese. Am spus in campanie ca vreau ca romanii sa traiasca liberi in tara lor, fara teama ca sunt ascultati, urmariti, haituiti, santajati si nedreptatiti. Nu-mi iau cuvintele inapoi. Sustin actiunile impotriva coruptiei, dar impotriva adevaratei coruptii”, a completat presedintele Camerei Deputatilor.

Liviu Dragnea a mai spus ca a cerut MAI sa retraga jandarmii din fata sediului PSD, deoarece social-democratii nu au de ce sa fie aparati.

"Asta seara am solicitat Ministrului de Interne sa retraga jandarmii din fata sediului PSD, fiindca eu consider ca PSD n-are motive sa fie aparat. PSD e aparat de ideile lui politice, de programul de guvernare si de suportul popular”, a precizat liderul PSD.

Acesta i-a asigurat pe romani ca „nu-i va mai permite” lui Klaus Iohannis sa „rastoarne ordinea constitutionala”.

"Ii asigur pe romani ca nu-i voi mai permite presedintelui Iohannis sa rastoarne ordinea constitutionala, sa uzurpe calitati oficiale intrand abuziv in sedintele de guvern sau sa incite la dezordine sociala si violenta. Vreau ca programul de guvernare sa fie pus in practica in totalitate. Dincolo de jocul politic egoist al presedintelui Iohannis, viata romanilor are nevoie de bunastare si siguranta”, a conchis Liviu Dragnea.

Peste 20.000 de oameni au protestat, duminica seara, in Capitala fata de proiectele de ordonanta ale Guvernului privind gratierea si modificarea codurilor penale. Manifestatia, care a durat patru ore, a inceput in Piata Universitatii, de unde oamenii au plecat in mars spre Piata Victoriei, iar de acolo la sediul PSD.

La manifestatia din Piata Universitatii s-a aflat, timp de aproximativ 15 minute, si presedintele Klaus Iohannis, care a fost aplaudat de catre protestatari si i-a fost scandat numele. ”Avem presedinte”, ”Iohannis e cu noi”, ”Romania cere: fara gratiere”, au strigat oamenii.

Seful statului a stat aproximativ un sfert de ora in mijlocul manifestantilor si a spus ca este inadmisibil sa fie schimbate legile in modul in care se intentioneaza si ca oamenii au de ce sa fie indignati. ”O gasca de oameni politici cu probleme penale vrea sa schimbe legislatia din Romania, vrea sa slabeasca statul de drept. Ori asa ceva nu se poate admite. Este inadmisibil sa se schimbe legislatia si zeci, sute de politicieni certati cu legea sa se gaseasca cu dosarele curate si sa continue faradelegile. Romanii, pe buna dreptate, sunt indignati”, a spus Iohannis la sosire.

Sursa foto: Agerpres