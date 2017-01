Comisia de control al SRI intentioneaza sa discute miercuri, in cadrul audierii directorului SRI, Eduard Hellvig, si despre „influenta” Serviciului asupra protestelor care au avut loc duminica seara in intreaga tara, deoarece aceasta chestiune priveste si „siguranta nationala”, au declarat, luni, surse din Comisie pentru News.ro.

Sursele citate au afirmat ca membrii Comisiei de control al SRI vor adauga la ordinea de zi si „subiectul mai larg al evenimentelor” care au avut loc duminica seara in intreaga tara, unde zeci de mii de oameni au protestat fata de ordonantele care vizeaza gratierea si modificarile aduse Codului penal.

Potrivit surselor News.ro, reprezentantii SRI vor fi intrebati, in cadrul audierii de miercuri din Comisie, despre „influenta lor asupra situatiei generale a tarii”. „Priveste si siguranta nationala”, au completat sursele citate.

Eduard Hellvig a fost invitat, miercuri, la comisie, pe tema scandalului in care a fost implicat Florian Coldea.

SRI a respins, intr-un comunicat de presa transmis duminica seara, "orice incercare de a implica institutia in dispute politice, organizare de proteste sau alte actiuni care nu tin de misiunile asumate potrivit cadrului legal".

"Respingem categoric orice incercare de a implica SRI in dispute politice, organizare de proteste sau alte actiuni care nu tin de misiunile asumate potrivit cadrului legal. Consideram aceste afirmatii denigratoare si menite sa afecteze institutii fundamentale ale regimului democratic. SRI isi reafirma determinarea de a ramane echidistant, neimplicat politic si concentrat pe indeplinirea misiunilor sale cu respectarea stricta a legii", a aratat Serviciul Roman de Informatii.

SRI a mentionat ca aduce aceste precizari "in urma acuzatiilor grave aduse in spatiul public privind implicarea institutiei in organizarea protestului de duminica".

Peste 20.000 de oameni au protestat, duminica seara, in Capitala fata de proiectele de ordonanta ale Guvernului privind gratierea si modificarea codurilor penale. Manifestatia, care a durat patru ore, a inceput in Piata Universitatii, de unde oamenii au plecat in mars spre Piata Victoriei, iar de acolo la sediul PSD.

La manifestatia din Piata Universitatii s-a aflat, timp de aproximativ 15 minute, si presedintele Klaus Iohannis, care a fost aplaudat de catre protestatari si i-a fost scandat numele. ”Avem presedinte”, ”Iohannis e cu noi”, ”Romania cere: fara gratiere”, au strigat oamenii.

Seful statului a stat aproximativ un sfert de ora in mijlocul manifestantilor si a spus ca este inadmisibil sa fie schimbate legile in modul in care se intentioneaza si ca oamenii au de ce sa fie indignati. ”O gasca de oameni politici cu probleme penale vrea sa schimbe legislatia din Romania, vrea sa slabeasca statul de drept. Ori asa ceva nu se poate admite. Este inadmisibil sa se schimbe legislatia si zeci, sute de politicieni certati cu legea sa se gaseasca cu dosarele curate si sa continue faradelegile. Romanii, pe buna dreptate, sunt indignati”, a spus Iohannis la sosire.

Alte cateva zeci de mii de persoane au protestat in mai multe orase.

