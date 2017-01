Desi initial intalnirile cu ministrii urmau sa aiba loc la Palatul Victoria, acest lucru s-a schimbat, iar locul unde se discuta despre bugetul pe 2017 a devenit secret. La discutii participa si liderul Partidului Social Democrat Liviu Dragnea, au declarat pentru News.ro surse guvernamentale. Totodata, aceleasi surse au afirmat ca locul unde se desfasoara intalnirile nu este cunoscut nici chiar de membrii Executivului, care sunt chemati la discutii cand le vine randul, atunci afland si adresa la care trebuie sa ajunga, conform News.ro.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, la Romania TV, ca bugetul va fi rediscutat cu ministrii intrucat el si primul-ministru sunt nemultumiti de forma in care bugetul a fost dat publicitatii de catre Ministerul de Finante deoarece nu respecta ce a fost convenit anterior. Liviu Dragnea a afirmat ca discutiile cu ministrii privind bugetul vor fi reluate de marti dimineata. ”Intorcandu-ne in tara, si eu si primul-ministru am fost destul de nemultumiti constatand ca ceea ce am stabilit la plecarea din tara nu s-a reflectat in proiectul de buget, drept pentru care azi am stat, eu cu premierul, la discutii cu ministrul de Finante si cu inca vreo cativa membri ai cabinetului, iar incepand de maine, de la ora 9, fiecare ministru este chemat pentru a se rediscuta bugetul”, a declarat Dragnea.

Sursa foto: Agerpres Foto