Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, la Romania TV, ca ii va da in judecata pe cei care au afirmat ca a platit pentru a fi fotografiat impreuna cu presedintele american Donald Trump, in cursul vizitei sale si a premierului Sorin Grindeanu in Statele Unite.

Liviu Dragnea a negat ca ar fi platit un milion de dolari pentru a sta la masa cu presedintele Donald Trump, mentionand ca legislatia americana interzice cetatenilor straini sa faca asemenea plati. ”In primul rand, sper ca aceasta minciuna sau prostie sa nu ajunga acolo. Exista o lege in Statele Unite care interzice oricarui cetatean strain sa faca astfel de plati”, a declarat Dragnea, conform News.ro.

El a anuntat ca ii va da in judecata pe cei care au sustinut ca el si premierul Grindeanu si-au platit participarea. ”O sa-i ajut pe cei care au spus minciunea asta sa o argumenteze in instanta (...) Vor avea toata posibilitatea sa documenteze aceasta afirmatie pentru ca este bine ca lumea sa stie”, a spus liderul PSD.

Acesta a precizat ca personalitatile politice cu care s-a intalnit au fost interesate sa vorbeasca despre Romania. ”Nu era bine pentru noi, ca romani, sa refuzam aceasta invitatie (...) Nereprezentand statul roman, am avut niste intalniri, iar oamenii aceia au vrut sa stea de vorba cu noi”, a mai spus Dragnea.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea a scris, joi seara, pe Facebook, ca a participat, alaturi de premierul Sorin Grindeanu, la o cina “in format restrans” cu noul presedinte al SUA, Donald Trump, in cadrul careia i-a transmis liderului de la Casa Alba ca Romania isi doreste sa duca parteneriatul strategic cu SUA “la un alt nivel”. “Aseara (miercuri seara – n.r.) am avut onoarea de a participa, impreuna cu premierul Sorin Grindeanu, la o cina in format restrans alaturi de presedintele ales al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump”, a afirmat presedintele Camerei Deputatilor.

Liderul social-democrat a sustinut ca dialogul cu Donald Trump a fost “cald si deschis”. “I-am transmis presedintelui dorinta noastra de a duce parteneriatul strategic dintre Romania si SUA la un alt nivel. Presedintele Donald Trump mi-a raspuns: «We will make it happen! Romania is important for us!» A fost un dialog cald si deschis”, a conchis Liviu Dragnea.

Presedintia a precizat, luni, ca practica Statelor Unite la ceremonia de inaugurare a presedintilor prevede ca alte tari sunt reprezentate doar la nivel de ambasador, nefiind invitati sefi de stat sau de Guvern, motiv pentru care Romania va fi reprezentata de catre ambasadorul roman la Washington, George Maior.

Invitatia primita de Liviu Dragnea este semnata de vicepresedintelui Comitetului de inaugurare, Elliott Broidy. In invitatia transmisa lui Liviu Dragnea, Elliott Broidy scrie ca va fi "placerea" lui de a-l invita pe acesta ca oaspete al sau la acest eveniment. Programul vizitei prevedea un dejun privat cu demnitari straini, miercuri, participarea la un concert, joi, precum si o cina oferita "la care isi vor face aparitia" si Donald Trump si vicepresedintele sau.

Elliott Broidy este vicepresedinte al Comitetului de inaugurare si membru al Partidului Republica, pentru care a strans fonduri in timpul campaniei electorale. El este om de afaceri. In 2009, a pledat vinovat intr-un dosar in care era acuzat de dare de mita si a platit o cautiune de 48 de milioane de dolari pentru a evita inchisoarea.

Sursa foto: Agerpres Foto