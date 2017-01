Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu referendumul initiat de presedintele Klaus Iohannis pe tema gratierii si a modificarilor codurilor penale, ca acesta este "un demers ipocrit si necinstit", facut pentru campania electorala pentru alegerile prezidentiale, acuzandu-l pe seful statului ca nu a facut nimic pentru romani de cand se afla in fruntea statului. Firea a mai afirmat ca presedintele nu poate fi numit "garant al legii”, fiindca el insusi a incalcat legea, participand la protestul neautorizat de duminica.

"Practic, nu inteleg despre ce e vorba acum. Probabil ca presedintele tarii vrea sa se aseze cu un steag in fruntea luptei impotriva coruptiei. Dar caror corupti? Eu stiu ca sunt niste instante care spun ca si el si familia sa au obtinut niste case prin fals in documente. De asemenea, cei pe care ii sustine, din guvernul sau, partidele care merg impreuna cu domnia sa au oameni certati cu legea, care dau acum raspunsuri in cadrul unor anchete judiciare. Deci, cred ca este un demers ipocrit. Este doar pentru a incepe, in fapt, foarte devreme campania electorala pentru alegerile prezidentiale. Este un demers ipocrit, necinstit, care nu are legatura cu vietile romanilor care s-au saturat sa traiasca prost in tara lor. Il intreb pe domnul presedinte: ce a facut pentru romani de cand este in fruntea tarii?”, a spus primarul Capitalei, Gabriela Firea, in Piata Universitatii, unde a participat la evenimentele organizate de municipalitate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, conform News.ro.

Edilul il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca nu a facut nimic pentru cresterea calitatii vietii romanilor de cand se afla in fruntea tarii si ca nu a facut niciun demers pentru a-i intoarce in tara pe romanii plecati in strainatate, spunand ca "a lasat aceste lucruri importante pentru romani deoparte si ne da lectii anticoruptie”. Ea a adaugat ca presedintele nu poate fi numit "garant al legii”, intrucat el insusi a incalcat legea, participand la protestul neautorizat de duminica.

"Mi-as dori un presedinte mai implicat in cresterea calitatii vietii romanilor. Este o tragedie ce se intampla in Romania. Ce face presedintele sa-i aduca pe romanii plecati in afara tarii inapoi in Romania? Sa aiba un serviciu bine platit, autostrazi, o Capitala europeana? Care sunt rezultatele sale? Zero. La fel ca si Guvernul zero. Acum a lasat aceste lucruri importante pentru romani deoparte si ne da lectii anticoruptie. Dar doi ani de zile ce a facut? Nimic. Cum sa fii stindardul luptei anticoruptie si a pastrarii si respectarii legii cand participi la o manifestare ilegala, fara autorizatie? Cum poti sa spui ca esti garantul legii, cand tu insuti dezinformezi ca sa incalci legea?”, a afirmat edilul.

Presedintele Klaus Iohannis a declansat, marti, procedura pentru organizarea referendumului privind justitia si a transmis Parlamentului o scrisoare pe aceasta tema. Presedintele contesta cele doua ordonante de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penale. El a afirmat ca protestele au aratat ca este o tema de larg interes pentru cetateni.

"In aceste zile au avut loc proteste, oamenii au iesit indignati sa protesteze in strada impotriva acestei incercari de a modifica prin ordonanta de urgenta legislatia penala. Am auzit fel si fel de aberatii, imediat dupa ce au iesit oamenii in strada. Activisti agitati si agitatori au fugit la televiziunile obediente sa explice poporului ca este o lovitura de stat. Cetatenii sa dea lovitura de stat? Nu, politicienii dau lovitura de stat, doar ca nu dau lovitura de stat, ci lovitura de gratie statului de drept", a declarat Iohannis luni seara, cand a anuntat inceperea procedurilor pentru organizarea unui referendum pe tema celor doua ordonante de urgenta.

Sursa foto: Agerpres Foto