“Pana de curand, primeam tot felul de informatii, pe care le catalogam ca zvonuri, prin care aflam ca regimul Iohannis imi pregateste niste dosare. Cum? Ca nu au cum sa inventeze. Mi s-a mai spus ca sunt tot soiul de indivizi cu probleme cu legea, care sunt presati, amenintati, sa scrie niste denunturi. Si in ultimele zile am primit astfel de informatii, de la oameni din sistem. Si nu este vorba doar despre mine, dar si de domnul Tariceanu. Eu nu voi sta sa vad cand se va trage, dar cat o sa fiu liber si cat voi putea sa imi exercit atributiile, voi face tot ce se poate. Sper ca pana la urma, cei din sistem care sunt fortati sa faca asta sa ezite, sa nu o faca, pentru ca totul se plateste. Absolut totul se va plati. Si o sa vedeti zilele urmatoare. Saptamana viitoare am de gand sa fac un demers constitutional, legal, legitim, legat de dosarul referendumului”, a anuntat Dragnea, conform News.ro.

In 22 aprilie 2016, presedintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, alaturi de alte 26 de persoane, de instanta suprema, la doi ani de inchisoare cu suspendare, fiind acuzat ca si-a folosit influenta de presedinte de partid in timpul referendumului de demitere a fostului presedinte Traian Basescu.

Secretar general al PSD la data comiterii faptelor, Dragnea a fost judecat pentru infractiunea de folosire a influentei sau autoritatii de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Potrivit rechizitoriului, din dosarul „Referendumul” Liviu Dragnea, "cu ocazia organizarii si desfasurarii referendumului din 29 iulie 2012, a uzat de influenta si autoritatea sa in partid in scopul obtinerii unor foloase nepatrimoniale de natura electorala, necuvenite, pentru alianta politica din care facea parte partidul reprezentat de inculpat, si anume indeplinirea cvorumului de participare cu ajutorul voturilor obtinute in alte conditii decat cele legale". Conform procurorilor, Liviu Dragnea a coordonat un mecanism complex, in care a implicat mai multe persoane asupra carora avea influenta in virtutea functiei pe care o detinea, avand ca scop fraudarea rezultatelor privind participarea la vot.

Sursa foto: Agerpres Foto