Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) analizeaza, miercuri, in sedinta plenului, proiectele de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarile codurilor penale, trimise de Ministerul Justitiei pentru avizare, in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis a declansat, marti, procedura pentru organizarea referendumului privind justitia si a transmis Parlamentului o scrisoare pe aceasta tema.

Sedinta plenului Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) este programata sa inceapa marti la ora 15.00. Proiectele de OUG privind gratierea si modificarile codurilor penale au fost transmise de Ministerul Justitiei pe 19 ianuarie la CSM pentru avizare. Consiliul le-a comunicat pentru analiza si consultare tuturor instantelor si parchetelor din Romania, precum si asociatiilor profesionale ale magistratilor, punctele de vedere ale acestora urmand sa fie transmise Consiliului pana in 25 ianuarie, conform News.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a declansat, marti, procedura pentru organizarea referendumului privind justitia si a transmis Parlamentului o scrisoare pe aceasta tema. Presedintele contesta cele doua ordonante de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penale. "Marti, 24 ianuarie a.c., presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a declansat, in conformitate cu prevederile art. 90 din Constitutia Romaniei, procedura privind organizarea unui referendum national prin care poporul sa-si exprime vointa cu privire la urmatoarea problema de interes national: continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice", informeaza Administratia Prezidentiala.

Scrisoarea pe tema referendumului a fost transmisa presedintilor celor doua Camere, solicitand consultarea Parlamentului cu privire la problema sus mentionata. Premierul Sorin Grindeanu si presedintele PSD Liviu Dragnea au afirmat, marti ca nu se opun organizarii unui referendum pe tema luptei anticoruptie, deoarece si ei sustin combaterea coruptiei.

”Am vazut adresa Administratiei Prezidentiale. Eu chiar sustin un referendum. Cum sa nu sustinem ceea ce scrie acolo - lupta impotriva coruptiei... Normal, toata lumea o sustine”, a declarat Sorin Grindeanu, fiind invitat sa comenteze scrisoarea pe care presedintele Klaus Iohannis a trimis-o presedintilor Camerelor si primului-ministru prin care ii anunta de intentia sa de a chema electoratul la urne pentru un referendum pe tema continuarii luptei anticoruptie si asigurarii integritatii functiei publice.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea a afirmat ca inca nu a citit scrisoarea lui Iohannis. ”O sa citesc maine (miercuri, n.r.) adresa de la presedinte, ca nu am ajuns la Camera Deputatilor azi si o sa vorbesc cu domnul Tariceanu. Din punctul meu de vedere si noi sustinem lupta impotriva coruptiei. Nu-mi este foarte clar de ce trebuie pusa aceasta intrebare. Nu avem nimic impotriva referendumului. Lasati-ma sa o vad si sa discutam cu colegii din Parlament”, a spus presedintele Camerei Deputatilor.

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni seara, organizarea unui referendum pe tema modificarii legilor justitiei, afirmand ca exista un larg interes pentru modificarea codurilor penale si gratierii, iar poporul trebuie sa se pronunte asupra acestor teme. In replica, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la Romania TV, ca presedintele Iohannis "isi cere suspendarea”, pentru a avea din nou "o tribuna” si sa mearga in tara "ca sa se victimizeze”, dar social-democratii nu sunt interesati la acest moment de o posibila suspendare a sefului statului.

"In aceste zile au avut loc proteste, oamenii au iesit indignati sa protesteze in strada impotriva acestei incercari de a modifica prin ordonanta de urgenta legislatia penala. Am auzit fel si fel de aberatii, imediat dupa ce au iesit oamenii in strada. Activisti agitati si agitatori au fugit la televiziunile obediente sa explice poporului ca este o lovitura de stat. Cetatenii sa dea lovitura de stat? Nu, politicienii dau lovitura de stat, doar ca nu dau lovitura de stat, ci lovitura de gratie statului de drept", a declarat Iohannis.

In 20 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a sustinut ca sunt ”suficiente argumente” care sa determine Guvernul sa retraga ordonantele de urgenta privind gratierea si modificarea Codului Penal. "Proiectele de Ordonante de Urgenta privind gratierea si modificarea Codurilor penale sunt neavenite, inacceptabile si par a fi facute cu dedicatie, o spun cele mai autorizate voci din Justitie”, a scris Iohannis pe Facebook.

Seful statului a precizat ca Parchetul General, DNA, Inalta Curte de Casatie si Justitie, DIICOT, asociatiile magistratilor si organizatii ale societatii civile s-au pronuntat ferm impotriva modificarii cadrului legislativ referitor la coruptie, abuz in serviciu si integritate, ”in regim de urgenta, fara analize obiective si in conditii de totala netransparenta”. Oficiali din sistemul judiciar si asociatii profesionale ale magistratilor au spus ca Ministerul Justitiei a vrut sa promoveze acte de clementa cum ar fi gratierea si sa aduca modificari codurilor penale in mod netransparent si fara consultarea Consiliului Superior al Magistraturii.

In replica, Ministerul Justitiei a aratat ca proiectele de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penal si de procedura penala nu au fost programate pe ordinea de zi a sedintei de Guvern si a respins afirmatiile ca procesul legislativ ar fi lipsit de transparenta, aratand ca actele normative au fost trimise institutiilor care trebuie sa le avizeze sau sa transmita un punct de vedere legat de acestea, miercuri au fost puse in dezbatere publica si se asteapta exprimarea unor pozitii constructive si echilibrate in cazul acestora.

Reprezentantii Asociatiei Magistratilor din Romania au anuntat ca vor prezenta CSM o serie de observatii argumentate privitoare la proiectul de OUG privind gratierea unor pedepse, spunand ca asa cum a fost ”conceput, structurat si motivat”, acesta ”nu probeaza ca suntem in prezenta unei initiative acceptabile, in acord cu necesitatile sociale si cu normele de drept”.

Proiectul de ordonanta de urgenta promovat de Ministerul Justitiei prevede gratierea integrala a pedepselor de pana la cinci ani precum si jumatate din pedeapsa femeilor gravide, a celor care au in intretinere copii sub cinci ani, a celor cu varste de peste 60 de ani si a celor cu boli incurabile in faze terminale.

Prevederile nu se aplica recidivistilor, nici celor care s-au sustras executarii pedepsei si nici celor care comit infractiuni dupa data de 18 ianuarie 2017. Proiectul prevede ca OUG intra in vigoare in 18 februarie 2017. Proiectul de OUG care modifica prevederi din Codul Penal si din Codul de Procedura Penala ia in calcul pagubele materiale mai mari de 200.000 de lei in cazul abuzului in serviciu, reducand de la 7 la 3 ani de detentie nivelul maxim al pedepsei si eliminand sanctiunea cu interdictia privind ocuparea unei functii publice.

In ceea ce priveste conflictul de interese, printre cei mentionati ca beneficiari ai folosului patrimonial de pe urma faptei comise de functionarul public nu se vor mai regasi si cei cu care acesta a avut raporturi de munca in ultimii cinci ani. Denunturile vor fi valabile doar daca sunt facute in termen de sase luni de la data comiterii faptei reclamate.

Sursa foto: Agerpres Foto