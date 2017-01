”Ar fi fost mai natural sa se gandeasca ei la costuri inainte sa inceapa un demers care a adus la aceasta situatie. Nu cred ca democratia se poate masura in bani, iar un referendum trebuie facut din cand in cand. Sunt sigur ca nu de aici saraceste bugetul Romaniei”, a raspuns presedintele Iohannis intrebarii unui jurnalist legata de preocuparile exprimate in spatiul public in legatura cu costurile referendumului. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, intrebata despre referendumul initiat de presedintele Klaus Iohannis pe tema gratierii si a modificarii codurilor penale, ca organizarea referendumului din 2012 a costat foarte mult, iar din punctul sau de vedere sunt alte prioritati, conform News.ro.

”Referendumul din 2012 (pentru suspendarea presedintelui Traian Basescu - n.r.) a costat foarte mult. Din punctul meu de vedere, sunt alte prioriati. Este o analiza pe care trebuie sa o faca mai multi factori si avem in momentul acesta, zic eu, prioritate sa aplicam masurile pe care noi ni le-am asumat prin programul de guvernare, dar este o situatie care trebuie analizata”, a declarat Carmen Dan, marti dimineata, la Alexandria, intrebata despre referendumul solicitat de presedintele Klaus Iohannis pe tema gratierii si a modificarii codurilor penale. Presedintele Klaus Iohannis a declansat, marti dimineata, procedura pentru organizarea referendumului privind justitia si a transmis Parlamentului o scrisoare pe aceasta tema. Presedintele contesta cele doua ordonante de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penale.

"Marti, 24 ianuarie a.c., Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a declansat, in conformitate cu prevederile art. 90 din Constitutia Romaniei, procedura privind organizarea unui referendum national prin care poporul sa-si exprime vointa cu privire la urmatoarea problema de interes national: Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice", a transmis marti Administratia Prezidentiala. Scrisoarea pe tema referendumului a fost transmisa presedintilor celor doua Camere, presedintele solicitand consultarea Parlamentului cu privire la problema sus mentionata. "Referitor la declansarea unui referendum national a fost informat si prim-ministrul Romaniei, domnul Sorin Mihai Grindeanu", mai spune Administratia Prezidentiala.

Sursa foto: Agerpres Foto