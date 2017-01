Premierul Sorin Grindeanu a anuntat, la Palatul Victoria, ca bugetul pe 2017 va fi trimis in Parlament vineri dupa ce va fi aprobat in sedinta Executivului, precizand ca, datorita eforturilor pe care ministrii le-au facut in ultimele 24 de ore, in sedinta de miercuri se pot discuta noile limitele de constructie a bugetului din acest an.

”Multumesc pentru efortul pe care l-ati facut in ultimele zile, ceea ce s-a intamplat in ultimele 24 de ore merita apreciat. Tocmai de aceea astazi putem sa venim in sedinta de guvern cu nota privind limitele de cheltuieli revizuite”, le-a spus prim-ministrul Sorin Grindeanu ministrilor, in debutul sedintei de Guvern de miercuri, conform News.ro.

El a subliniat ca apreciza faptul ca ministrii, pe bugetele pe care le au la ministerele lor, au prevazut cheltuieli pe programele prinse in programul de guvernare. ”Acesta a fost rostul acestor discutii din ultimele 24 de ore, astfel incat tot ceea ce noi am promis in programul de guvernare pe anul bugetar 2017 sa se regaseasca si in bugetele dumneavoastra”, a aratat Grindeanu. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul Sorin Grindeanu au avut, marti, discutii separate cu ministrii pe tema bugetului, dupa ce liderul social-democratilor a spus ca nu este multumit de proiectul de buget publicat de Ministerul Finantelor.

Sursa foto: Facebook personal