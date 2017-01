”Am decis sa incepem demersurile de revocare din functie a Avocatului poporului. Domnul Victor Ciorbea nu respecta legea care sta la baza institutiei Avocatului poporului. Domnul Victor Ciorbea a politizat aceasta institutie si s-a comportat ca un vasal al PSD, ca un executant umil al intereselor PSD. Vom solicita inceperea procedurilor de revocare si sa ajunga in functia de Avocat al poporului o persoana profesionista, de probitate morala, o persoana care sa respecte in primul rand oamenii”, a declarat Raluca Turcan, conform News.ro.

Ca argumente pentru demiterea lui Ciorbea, Turcan a exemplificat lipsa de reactie fata de ordonanta privind migratia primarilor si atacarea la Curtea Constitutionala a legii care interzice condamnatilor sa fie membri ai Guvernului. ”Va metionez lipsa de reactie pe ordonanta privind migratia primarilor, va mentionez reactia exagerata dupa cativa ani de sanctionare a unei norme care interzice condamnatilor sa faca parte din Guvern. Si, de asemenea, modul public in care Victor Ciorbea raspunde solicitarilor si asteptarilor PSD, in dispret fata de cetatenii pe care ar trebui sa-i reprezinte in fata institutiilor statului”, a explicat Turcan. Presedintele interimar al PNL a anuntat ca liberalii vor depune o solicitare la Birourile Permanente Reunite pentru ca revocarea lui Victor Ciorbea sa fie inclusa pe ordinea de zi a primei sedinte de plen reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.

Sursa foto: Agerpres Foto