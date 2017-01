Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, o scrisoare premierului Sorin Grindeanu in care acuza diminuarea bugetelor institutiilor cu atributii pe siguranta nationala, dar si faptul ca MApN, desi primeste bani suplimentari, nu are alocat un buget de 2% din PIB, asa cum s-a angajat Romania, afirmand ca intentia de a reduce fondurile reprezinta un gest "iresponsabil".

"In contextul dezbaterilor privind alocarile bugetare pentru ordonatorii principali de credite, remarc faptul ca, pentru domeniul securitatii nationale, cu exceptia bugetului Ministerului Apararii Nationale, toate celelalte bugete sufera reduceri fata de executia bugetara a anului 2016, unele dintre aceste reduceri fiind semnificative. In acelasi timp, nu au fost aduse inca argumente necesare, pertinente si credibile, care sa explice aceasta reducere a finantarii", scrie Iohannis, conform News.ro.

Presedintele afirma, in scrisoarea trimisa premierului, ca in actualul context reducerea bugetelor este o "grava eroare". "Asigurarea securitatii nationale ar trebui sa fie o prioritate absoluta, si nu orgoliile politice de moment. Intentia Guvernului de a reduce aceste bugete reprezinta un gest iresponsabil si o grava eroare. Nu ne putem juca niciodata cu siguranta cetatenilor, cu securitatea Romaniei", se arata in scrisoare.

Seful statului subliniaza ca proiectul bugetului pentru 2017 prevede cresteri ale cheltuielilor totale fata de 2016, cu aproape 31 de miliarde de lei, astfel incat "reducerea bugetelor pentru domeniul securitatii nationale este nu doar nejustificata, ci total inoportuna". "In privinta bugetului destinat Ministerului Apararii Nationale, desi exista o alocare suplimentara fata de 2016, pana la circa 1,5% din PIB, remarc faptul ca nu sunt respectate angajamentele ferm asumate, atat de catre conducerea Guvernului, cat si a PSD, de a se asigura un buget de 2% din PIB, conform programului de guvernare si Acordului din 2015, convenit cu intreg spectrul politic", arata presedintele.

El insista ca aceasta abordare a Guvernului in privinta bugetului "nu dovedeste responsabilitatea" pe care angajamentele politice si institutionale asumate de Romania o impune, dar nici riscurile si vulnerabilitatile existente in actualul context de securitate, regional si international. "Reamintesc ca, in baza cadrului juridic actual, proiectele de buget din domeniul securitatii nationale trebuie sa primeasca avizul CSAT inainte de a fi aprobate de catre Guvern. Intr-o perioada marcata de provocari multiple, de impredictibilitate, Romania este astazi o tara stabila, sigura, recunoscuta ca atare si respectata de partenerii din NATO si UE, o tara care contribuie in mod real la consolidarea securitatii in regiune. Acest lucru a fost posibil si pentru ca Armata Romaniei, fortele Ministerului Afacerilor Interne, serviciile de informatii si de protectie si-au facut datoria cu responsabilitate", continua presedintele.

El avertizeaza ca "in joc se afla interesul Romaniei" pe termen lung, iar scaderea "bugetelor din domeniul securitatii nationale ar insemna un atentat la siguranta romanilor". Presedintele atrage atentia si asupra altor bugete, precum cel al Educatiei al al cercetarii, unde spune ca este "esential" ca alocarea de fonduri sa reflecte importanta acestor domenii pentru viitorul Romaniei, "incluzand sume necesare pentru a acoperi toate cresterile de salarii si burse anuntate, dar si pentru a sprijini cresterea calitatii educatiei si a performantei in cercetare-dezvoltare-inovare". "O Romanie educata necesita in primul rand acordarea atentiei cuvenite in ceea ce priveste alocarile bugetare", conchide presedintele.

Sursa foto: Agerpres Foto