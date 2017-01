Ora la care se va reuni conducerea Parlamentului nu este cunoscuta inca depinzand de ora la care Guvernul va adopta bugetul si il va trimite Parlamentului. Sedinta Executivului este programata sa inceapa la ora 13, conform News.ro.

Ulterior, Birourile Permanente vor trimite comisiilor proiectul de buget pentru a da avizele, ulterior rapoartele celor doua bugete urmand sa fie dat de catre comisiile reunite de buget-finante. Pe langa procedura standard de remitere a proiectelor catre comisii, Birourile Permanente urmeaza sa stabileasca si graficul adoptarii bugetului, cu termene pentru avizare, intocmirea rapoartelor si pentru dezbaterea in plen. Este de asteptat ca procedura sa fie una accelerata tinand seama ca deja a fost depasit termenul la care coalitia guvernamentala PSD-ALDE estima ca bugetul sa fie adoptat in Guvern, anume 25 ianuarie.

Un alt subiect important pe ordinea de zi va fi trimiterea scrisorii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la referendum catre comisiile juridice pentru ca acestea sa formuleze un punct de vedere. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului vor fi convocate vineri dupa-amiaza, pe ordinea de zi urmand sa figureze distribuirea comisiilor de specialitate a proiectului de buget pe 2017 si, cel mai probabil, scrisoarea presedintelui Klaus Iohannis pe tema referendumului, au declarat joi, pentru News.ro, surse parlamentare.

Liviu Dragnea a spus ca Parlamentul se va pronunta asupra demersului presedintelui in termenul legal prevazut, de 20 de zile. ”Comisia juridica va avea termen de maxim o saptamana pentru incadrarea in termenul de 20 de zile”, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, joi, pentru Digi24. Presedintele Klaus Iohannis a declansat, marti, procedura pentru organizarea referendumului privind justitia si a transmis Parlamentului o scrisoare pe aceasta tema.

"Marti, 24 ianuarie a.c., Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a declansat, in conformitate cu prevederile art. 90 din Constitutia Romaniei, procedura privind organizarea unui referendum national prin care poporul sa-si exprime vointa cu privire la urmatoarea problema de interes national: Continuarea luptei impotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice", informeaza Administratia Prezidentiala.

Scrisoarea pe tema referendumului a fost transmisa presedintilor celor doua Camere, solicitand consultarea Parlamentului cu privire la problema sus mentionata. Potrivit Legii referendumului, Parlamentul are la dispozitie 20 de zile sa dea un aviz consultativ pentru referendumul convocat de catre presedinte. In cazul in care termenul de 20 de zile este depasit, procedura de consultare se considera a fi indeplinita.

