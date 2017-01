Pana la ora transmiterii acestei stiri, Guvernul nu a facut public noul proiect de buget, anuntat pe agenda sedintei Executivului, programata initial pentru ora 13.00. Biroul de presa al Guvernului a anuntat in urma cu putin timp ca sedinta va incepe la ora 14.00. Surse guvernamentale au precizat pentru News.ro ca motivul amanarii il constituie faptul ca inca se lucreaza la proiectul de buget, care urmeaza sa fie adoptat de Guvern si transmis Parlamentului chiar in aceasta seara, conform News.ro.

Premierul Sorin Grindeanu a anuntat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca proiectul de buget pe 2017 va fi trimis in Parlament vineri dupa ce va fi aprobat de Executiv. Initial, seful Guvernului isi propusese ca proiectul de buget consolidat pe anul in curs sa ajunga pe masa parlamentarilor pe 25 ianuarie, insa initiativa a fost abandonata dupa ce atat prim-ministrul cat si liderul PSD Liviu Dragnea s-au declarat nemultumiti de forma proiectul pe care ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a facut-o publica luni pe site-ul MFP.

Premierul i-a convocat, marti, pe ministrii sai la discutii pe marginea bugetului care au tinut pana noaptea tarziu si in urma carora, in sedinta de guvern de miercuri, a putut fi discutata nota privind noile limite de constructie a bugetului din acest an. ”Multumesc pentru efortul pe care l-ati facut in ultimele zile, ceea ce s-a intamplat in ultimele 24 de ore merita apreciat. Tocmai de aceea astazi putem sa venim in sedinta de guvern cu nota privind limitele de cheltuieli revizuite”, le-a spus prim-ministrul Sorin Grindeanu ministrilor, in debutul sedintei de Guvern de miercuri.

El a subliniat ca apreciza faptul ca ministrii, pe bugetele pe care le au la ministerele lor, au prevazut cheltuieli pe programele prinse in programul de guvernare. Ministrului Finantelor Viorel Stefan afirma, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca bugetul pe 2017 va fi aprobat vineri, precizand ca deficitul bugetar a fost estimat la 2,99% din PIB, dupa standardele ESA, fiind respectata limita de 3% din tratatul de la Maastricht.

”Limitele propuse au fost estimate tinand seama de constangerile bugetare privind incadrarea in deficitul ESA , respectiv 2,99% din PIB respectand 3% prevazut in tratatul de la Maastricht”, declara ministrul Finantelor, Viorel Stefan. Desi Executivul aproba proiectul bugetului cu o intarziere fata de calendarul initial, premierul Sorin Grindeanu a tinut sa dea asigurari ca acest lucru nu va afecta in niciun fel programnul de masuri care a fost aprobat de Guvern in primele sedinte, care urmeaza sa intre in vigoare de la 1 februarie, respectiv cresterea salariului minim la 1.450 de lei, majorarea salariilor cu 20% in administratia locala, cresterea cu 50% a veniturilor pentru artisti, schimbarea regimului de impozitare a micilor afaceri, eliminarea plafonului de 5 salarii medii brute la plata CASS si CAS, eliminarea CASS pentru pensii, eliminarea impozitului de 16% la pensiile sub 2.000 lei, eliminarea unor taxe cum este cea de timbrul de mediu si taxa radio-tv.

Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, o scrisoare premierului Sorin Grindeanu in care acuza diminuarea bugetelor institutiilor cu atributii pe siguranta nationala, dar si faptul ca MApN, desi primeste bani suplimentari, nu are alocat un buget de 2% din PIB, asa cum s-a angajat Romania, afirmand ca intentia de a reduce fondurile reprezinta un gest de "iresponsabil".

"In contextul dezbaterilor privind alocarile bugetare pentru ordonatorii principali de credite, remarc faptul ca, pentru domeniul securitatii nationale, cu exceptia bugetului Ministerului Apararii Nationale, toate celelalte bugete sufera reduceri fata de executia bugetara a anului 2016, unele dintre aceste reduceri fiind semnificative. In acelasi timp, nu au fost aduse inca argumente necesare, pertinente si credibile, care sa explice aceasta reducere a finantarii", scrie Iohannis.

Presedintele afirma, in scrisoarea trimisa premierului, ca in actualul context reducerea bugetelor este o "grava eroare". "Asigurarea securitatii nationale ar trebui sa fie o prioritate absoluta, si nu orgoliile politice de moment. Intentia Guvernului de a reduce aceste bugete reprezinta un gest iresponsabil si o grava eroare. Nu ne putem juca niciodata cu siguranta cetatenilor, cu securitatea Romaniei", se arata in scrisoare.

Seful statului subliniaza ca proiectul bugetului pentru 2017 prevede cresteri ale cheltuielilor totale fata de 2016, cu aproape 31 de miliarde de lei, astfel incat "reducerea bugetelor pentru domeniul securitatii nationale este nu doar nejustificata, ci total inoportuna". "In privinta bugetului destinat Ministerului Apararii Nationale, desi exista o alocare suplimentara fata de 2016, pana la circa 1,5% din PIB, remarc faptul ca nu sunt respectate angajamentele ferm asumate, atat de catre conducerea Guvernului, cat si a PSD, de a se asigura un buget de 2% din PIB, conform programului de guvernare si Acordului din 2015, convenit cu intreg spectrul politic", arata presedintele.

