Memorandul care va fi discutat vineri, in sedinta, are ca tema mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala a actionarilor/ Consiliul de administratie, dupa caz, la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minimum 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat, potrivit ordinii de zi a sedintei Executivului, conform News.ro.

Ideea majorarii cotei de profit varsate la buget de catre companiile de stat a fost avuta in vedere si de Guvernul Ciolos, cu majorarea cotei respective de la 50% la 75% pentru anul 2015. Potrivit unei analize a Profit.ro, Guvernul estimeaza sa obtina suplimentar in 2017 aproximativ un miliard de lei din dividendele acordate de companiile la care este actionar pentru a-si putea finanta promisiunile electorale, sacrificand probabil programul de investitii necesar eficientizarii acestora.

Veniturile din dividende inregistreaza una dintre cele mai spectaculoase majorari in proiectul de buget, de 42,53%, comparativ cu incasarile de anul trecut. Guvernul Grindeanu si-a bugetat venituri de 3,147 miliarde de lei din dividende, cu aproape un miliard peste cele inregistrate in 2016, de 2,2 miliarde de lei.

In prezent, potrivit Ordonantei 64/2001, din profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit, “minimum 50% reprezinta varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat”.

